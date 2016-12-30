Лавров предложил выслать из России 35 американских дипломатов 20 30.12.2016, 14:08

11,493

Сергей Лавров

В Москве хотят ответить на санкции США против России аналогичными действиями.

Министерство иностранных дел России предложило Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов в качестве ответа на аналогичные действия Вашингтона. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия не может оставлять «подобные выходки» без ответа, поскольку взаимность — это закон дипломатии в международных отношений.

«Поэтому российский МИД совместно с нашими коллегами из других ведомств внес предложения на рассмотрение президента РФ о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генерального консульства США в Санкт-Петербурге», — сказал Лавров.

Предложено также запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная.

«Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке», — заявил глава российского МИД.

Обвинения США в отношении России о вмешательстве в предвыборную кампанию Лавров назвал безосновательными. Уходящая администрация Барака Обамы, по мнению министра, обвиняет Россию «во всех смертных грехах», в том числе в собственных провалах.

«Уходящая американская администрация Барака Обамы, обвиняя Россию во всех смертных грехах, пытаясь обвинить нас, в том числе, и в провале своих внешнеполитических инициатив, как вы знаете, безосновательно выдвинула дополнительные обвинения в том, что российская сторона на государственном уровне вмешивалась в избирательную кампанию в США, в результате которой демократический кандидат потерпел поражение», — говорит Лавров.

Он подчеркнул, что новые санкции введены без предъявления каких-либо доказательств.

Напомним, Администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персонами нон грата объявлены 35 российских дипломатов.