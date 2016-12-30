На корпусе реактора БелАЭС остался заметный след от удара о столб 29 30.12.2016, 14:19

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На корпусе реактора БелАЭС остался заметный след от удара о столб

На официальном сайте БелАЭС появилось фото корпуса реактора, который прибыл на строительную площадку. На защитном кожухе, в который завернута деталь, хорошо виден грязный след, сообщает euroradio.fm.

26 декабря с поездом, перевозившим корпус реактора для БелАЭС, случился инцидент. Дирекция БелАЭС заявила, что на станции "Славное" произошло "соприкосновение металлического транспортного кожуха, который охраняет опорный корпуса реактора, с полой железобетонной опорой контактной сети". Если говорить проще, деталь АЭС столкнулась со столбом.

Этого следа не видно на прежних снимках, ведь до сих пор поезд с корпусом реактора фотографировали только с другой стороны:

В дирекции БелАЭС отказались прокомментировать, осталась эта пятно после инцидента или появилась каким-то другим образом. Там отмечают, что скорость движения поезда в момент прикосновения к опоре была около 3 км/ч.

Корпус реактора уже осмотрели представители генерального конструктора, завода-изготовителя, Белорусского железной дороги, компании перевозчика, страховой компании, заказчика и генподрядчика. "Никаких повреждений не обнаружено, - сообщают в дирекции станции. - В соответствии с регламентом, входящий контроль корпуса реактора, как и любого другого оборудования, которое поступает на АЭС, будет осуществляться в штатном режиме с участием специалистов соответствующих организаций".