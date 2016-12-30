Топ-5 самых титулованных фильмов, которые не рекомендует смотреть Минкульт 9 30.12.2016, 14:33

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Эти ленты просто настолько не понравились нашим «культурным чиновникам», что они решили предупредить об этом граждан.

Кроме списка экстремистских материалов в Беларуси есть также список фильмов, которые "не рекомендованы для распространения на территории Республики Беларусь".

Если за демонстрацию фильма из экстремистского списка можно и в колонию попасть, то смотреть и хранить у себя фильмы из списка Минкульта можно, последствий не будет. Эти ленты просто настолько не понравились нашим культурным чиновникам, что они решили предупредить об этом граждан.

"Еврорадио" изучило довольно большой список и выбрало из него фильмы, у которых больше всего международных наград, а профессиональные кинокритики всего мира от этих лент в восторге.

5 место — "Зелёный слоник", 1999 год, Россия, режиссер Светлана Баскова.

Видимо, самая необычная лента в нашем списке и, вероятно, не самый праздничный фильм. Но внимания он достоин однозначно. Это любительский фильм, который смог привлечь внимание кинокритиков во всем мире, а еще стал культовым у пользователей соцсетей. В первую очередь соцсети "ВКонтакте". Оценивают его очень неоднозначно. Вот лишь несколько коротких отзывов: "Запрещать его бессмысленно уже потому, что из-за рвоты никому не удалось досмотреть его до половины" (критик Валерий Кичин), "шокирующий и маргинальный... жесткая антимилитаристская притча" (Андрей Плахов). Тем не менее, авторитетный российский журнал "Афиша" включил "Зелёного слоника" в список 100 главных российских фильмов 1992-2013 годов. Фильм показывали на нескольких европейских фестивалях вне конкурса. Рейтинг imdb.com — 5,6. Белорусский шедевр "Вам — задание" на сайте "КиноПоиск" имеет только 5,3.

4 место — "Wolf Creek" (Волчья яма), 2005 год, Австралия, режиссёр Грег МакЛин.

16 номинаций на премии кинофестивалей по всему миру, среди которых номинация в категории "Лучший фильм ужасов" премии "Сатурн". Лента получила две награды — премию Austin Fantastic Fest в категории лучший актер (Джон Джэррэт), а также премию Общества кинематографистов Австралии.

Фильм основан на реальной истории австралийского маньяка Ивана Милата, которого арестовали в 1999 году. В 2013 австралийцы сняли вторую часть, которая была менее успешной. Рейтинг "Волчьей ямы" на imdb.com — 6.3. Любители фильмов ужасов оценивают ленту гораздо выше.

3 место — "Изображая жертву", 2006 год, Россия, режиссёр Кирилл Серебренников.

Эта чёрная российская комедия в год выхода на экраны имела сразу 4 номинации на премию "Золотой орёл" и 5 номинаций на премию "Ника", среди которых номинация на лучшую женскую роль года. И не абы кому, а для самой Лии Ахеджаковой. Ахеджакова в результате премию за лучшую женскую роль получила. А сам фильм получил главный приз фестиваля "Кинотавр", главный приз Римского международного кинофестиваля и приз зрительских симпатий фестиваля "Серебряный грифон", который проходит в Санкт-Петербурге.

Фильм, конечно, не самый простой и местами специфический. Его главный герой вынужден устраивается на работу в милицию, где имеет очень специфические обязанности и благодаря этому знакомится с множеством невероятных криминальных историй. Рейтинг на авторитетном киносайте imdb.com — 7,3. Неслабый.

2 место — "Generation П", 2011, Россия, режиссёр Виктор Гинзбург.

Как в "нежелательный список" нашего Минкульта попала экранизация культового романа ещё более культового Виктора Пелевина, можно догадываться. Фамилию режиссёра Гинзбурга также слышали даже не самые близкие к кино люди. Но вот факт — фильм "Generation П" в нашей стране распространять не рекомендовано.

А жаль, экранизация получилась неплохой. В первые два дня проката на территории СНГ фильм посмотрело 255 тысяч зрителей, сборы за этот период составили более 2 миллионов долларов — бешеный успех для российского фильма.

"Generation П" пригласили в официальные программы десятков ведущих фестивалей мира, включая престижную программу "Авангард" фестиваля в Торонто. Фильм выиграл "Специальное упоминание жюри" в Карловых Варах и получил приз зрительских симпатий варшавского фестиваля российского кино "Спутник над Польшей", самого крупного в мире ежегодного обзора российских фильмов. В январе 2012 года американское интернет-издание The Huffington Post поставило фильм на первое место среди 63 иностранных фильмов, которые принимали участие в международном кинофестивале в Палм-Спрингс (Калифорния). Рейтинг imdb.com — 6,8.

1 место — "Волчок", 2009 год, Россия, режиссёр Василий Сигарев.

Лучший фильм фестиваля "Кинотавр" за 2009 год, там же получил премии за лучшую женскую роль и лучший сценарий. Лучший фильм португальского фестиваля Douro Film Harvest, лучший фильм кинофестиваля в Цюрихе. Награда за лучший фильм от Гильдии кинокритиков и кинопрессы "Белый слон", премия "Ника" за лучшую операторскую работу. И ещё десяток наград на известных российских и европейских кинофестивалях.

Лента рассказывает историю взаимоотношений матери и дочери, которые постоянно убегают друг от друга. "Я сознательно не хотел делать чернушный фильм, задача была добиться ощущений воспоминаний о детстве, таких удивительных отрывков. А детство, каким бы страшным оно ни было, не может быть чёрно-белым — ты всё равно будешь помнить его ярким и красивым", — рассказывал о фильме его режиссер Сигарев. Рейтинг на imdb.com — 7,2.