БАЖ: «Белсат» взял на себя ту роль, от которой отказалось гостелевидение 6 30.12.2016, 14:50

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Роль телеканала особенно важна для Беларуси во время информационного противостояния кремлевской пропаганде.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) обеспокоена планами польских властей радикально реформировать и значительно сократить финансирование телеканала «Белсат». Об этом говорится в заявлении рады БАЖ, опубликованном 30 декабря на сайте журналистского объединения.

«Мы считаем, что телеканал «Белсат» стал одним из значимых элементов национальной системы СМИ, — отмечается в документе. — Де-факто он выполняет в белорусском информационном пространстве роль, которую до сих пор не желает исполнять государственное телевидение Беларуси, — ориентированного на белорусскоязычного зрителя источника взвешенной информации о событиях в стране и мире».

«Белсат», по мнению руководства БАЖ, помимо прочего является «эффективным мостом между белорусским и польским народами, инструментом для выстраивания между ними хороших отношений». «Эта роль особенно актуальна во время информационного противостояния кремлевской пропаганде, защиты стандартов объективной журналистики», — считают представители объединения.

Члены рады БАЖ также обратили внимание на то, что в случае закрытия телеканала около двухсот белорусских журналистов останутся без работы, средств к существованию и возможности трудоустроиться в Беларуси, поскольку за ними останется репутация критиков действующей власти.

«Белорусская ассоциация журналистов убеждена, что Беларуси чрезвычайно необходимо национальное общественное телевидение, а ограничение деятельности «Белсата» значительно отдалит его появление и будет способствовать распространению в Беларуси лишенной противовеса пропаганды», — подчеркнули авторы заявления.

О том, что МИД Польши сокращает на две трети финансирование «Белсата» и о возможном переводе телеканала на русскоязычное вещание сообщила 15 декабря польскому изданию wPolityce.pl директор «Белсата» Агнешка Ромашевска-Гузы. Новость вызвала широкий общественный резонанс в Беларуси.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски рассказал о планах польского правительства объединить все иностранные редакции TVP Polonia в одну. Он заверил, что белорусская редакция «Белсата» не будет закрыта, а Агнешке Ромашевской-Гузы «предложена работа в TVP Polonia на высоком посту». «Журналисты белорусской редакции получат возможность дальнейшей работы. Они смогут продолжить работу над порталом и создавать материалы для TVP Polonia», — сказал глава польского МИД.

Польское издание bankier.pl 29 декабря сообщило, что Ващиковски подтвердил сокращение финансирования «Белсата». Чиновник заявил, что причиной тому стали увеличение расходов на польские консульские службы и повышение расходов на поддержку сирийских беженцев.

«Я не хочу, но вынужден», — заявил Ващиковски, говоря о сокращении финансирования для телеканала.

Он подчеркнул, что польское правительство является не владельцем «Белсата», а лишь одним из доноров. «Белсат» имеет возможность реформироваться, искать других доноров», — сказал Ващиковски.

Спутниковый телеканал «Белсат» вещает на Беларусь с 10 декабря 2007 года. Он создан как структурное подразделение Польского телевидения, редакция «Белсата» размещается в Варшаве.