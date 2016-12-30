Где в Минске ограничат движение в новогоднюю ночь 30.12.2016, 14:59

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Во время праздничных мероприятий 31 декабря — 1 января в центре столицы ограничат движение личного и общественного транспорта.

Столичная Госавтоинспекция проинформировала водителей о временном ограничении движения в центральной части города на период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Нового года. Как сообщает пресс-служба ГАИ, движение будет полностью закрыто для всех видов транспорта (кроме общественного) по пр-ту Победителей от пересечения пр-та Независимости с ул. Ленина до пр-та Машерова.

Более подробно о закрытии движения можно ознакомиться на приведенной ниже интерактивной карте.

Кроме того, во время проведения праздничных мероприятий 31 декабря — 1 января в центральной части Минска ограничат движение личного и общественного транспорта, сообщили tut.by в ГАИ столицы.

Основные праздничные мероприятия пройдут на площадках возле Дворца спорта (проспект Победителей, 4) — с 23.00 до 04.00 и спортивного комплекса «Чижовка-арена» (улица Ташкентская, 19) — с 00.00 до 05.00. На острове «Мужества и Скорби» 1 января с 01.30 до 01.45 состоится праздничный новогодний фейерверк. В связи с этим, для всех видов транспорта, кроме общественного, будет полностью закрыто движение по проспекту Победителей: от пересечения проспекта Независимости с улицей Ленина, до проспекта Машерова.

Работа общественного транспорта будет продлена:

— метрополитен 1 января будет открыт до 4.30 и продолжит работу в 5.30

— отдельные маршруты наземного транспорта будут работать 1 января до 5.00.

Для удобства горожан организована работа автобусных маршрутов:

№ 1 «ДС Веснянка — Вокзал» (интервал 10 минут)

№ 22 «ДС Ангарская-4 — ДС Чижовка» (интервал 20 минут)

№ 29 «ДС Карастояновой — ДС Кунцевщина» (интервал 16 минут)

№ 42 «ДС Сухарево-5 — Люцинская» (интервал 16 минут)

№ 43 «Вокзал — Степянка» (интервал 20 минут)

№ 48 «ДС Чижовка — Ландера» (интервал 25 минут)

№ 72 «ДС Шабаны — ст.м. Могилевская» (интервал 17 минут)

№ 73 «ДС Серова — Веснянка» (интервал 20 минут)

№ 91 «ДС Калиновского — Веснянка» (интервал 20 минут)

№ 100 «ДС Славинского — Аэропорт „Минск-1“» (интервал 11 минут)

№ 112С «АС Автозаводская — пос. Сокол» (интервал 36 минут)

№ 113С «ДС Уручье-4 — Тубдиспансер» (интервал 30 минут)

№ 119С «Вокзал — Аквапарк» (интервал 30 минут)

№ 149 «ДС Запад-3 — ст.м. Кунцевщина — Люцинская» (интервал 20 минут)

№ 153Д «Танковая — ст.м. Уручье» (интервал 15 минут)

№ 159 «ДС Запад-3 — Каменная горка-5» (интервал 25 минут)

№ 921 «ДС Зелёный Луг-6 — ст.м. Восток» (интервал 15 минут).

До 5 утра будет организована работа троллейбусных маршрутов:

№ 3 «ДС Ангарская-4 — Вокзал» (интервал 18 минут)

№ 6 «ДС Лошица-2 — Вокзал» (интервал 20 минут)

№ 13 «ДС Запад-3 — Городской Вал» (интервал 17 минут)

№ 16 «ДС Чижовка — Вокзал» (интервал 15 минут)

№ 25 «ДС Кунцевщина — ДС Малиновка-4» (интервал 21 минута)

№ 26 «ДС Чижовка-1 — ст.м. Автозаводская» (интервал 10 минут)

№ 27 «ДС Курасовщина — ДС Дружная» (интервал 20 минут)

№ 30 «ДС Малинина — Вокзал» (интервал 16 минут)

№ 53 «ДС Малиновка-4 — ДС Зелёный луг-7» (интервал 15 минут)

№ 57 «ДС Сухарево-5 — Городской Вал» (интервал 17 минут)

№ 62 «ДС Уручье-2 — ДС Уручье-4» (интервал 15 минут).

Трамваи:

№ 1 «Зеленый луг — пл. Мясникова» (интервал 10 минут)

№ 3 «Озеро — Серебрянка» (интервал 10 минут).