Сто лет назад Россия избавилась от Распутина 6 30.12.2016, 15:08

6,720

30 декабря 1916 года, в Петербурге был убит фаворит царской семьи Григорий Ефимович Распутин (Новых).

Убийство организовали и осуществили депутат Думы от крайне правых Владимир Пуришкевич, князь Феликс Юсупов, великий князь Дмитрий Павлович, любовник Юсупова гвардии поручик Сергей Сухотин и врач санитарного поезда Пуришкевича Станислав Лазоверт. Убийцы надеялись, убив Распутина, остановить процесс дискредитации монархии в глазах народа, пишут Grani.ru.

Лазоверт положил цианистый калий в пирожные, которыми хотели отравить Распутина, но яд не подействовал. Тогда Юсупов, Пуришкевич, Дмитрий Павлович и, возможно, Сухотин застрелили Распутина. Убийство произошло во дворце Юсупова.

Тело "старца" спустили под лед в Малую Невку, где его вскоре обнаружила полиция. Хотя до Февральской революции следствие установило участие в убийстве Юсупова, Пуришкевича и Дмитрия Павловича, они не были привлечены к ответственности.