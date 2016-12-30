Назван лучший фрукт для новогоднего стола 3 30.12.2016, 15:16

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Уже завтра вы вместе со своей семьей будете отмечать приход Нового года.

Наверняка всех твоих гостей ждут небольшие приятные сюрпризы, которые сделают эту ночь волшебной и необычной. А для самых маленьких членов семьи Дед Мороз принесет долгожданные подарки, о которых они мечтали раньше. Новогодняя мечта обязательно должна исполниться!

Помимо различных деликатесов на праздничном столе обязательно должны присутствовать полезные овощи и фрукты, способствующие хорошему настроению, пишет tvoymalysh.com.ua Как выявили специалисты, некоторые фрукты снижают уровень стресса и его влияние на организм. Эту теорию смогли экспериментально подтвердить ученые из Новой Зеландии, которые провели исследования на эту тему и доказали пользу киви для здоровья человека.

Всех участников эксперимента разделили случайным образом на 3 группы, одна из которых съедала по 1/2 киви, вторая – по 2 фрукта в день. Третья контрольная группа оставила свой рацион питания без перемен.

Через 6 недель, по окончании исследований, удалось установить, что регулярное употребление этого фрукта значительно увеличивает концентрацию в крови витамина С.

Особенно значительной была разница в результатах анализов тех добровольцев, рацион которых до эксперимента не был богат свежими фруктами.

Кроме того, ученые определили, что участники эксперимента, употреблявшие по 2 киви в сутки, лучше справились с психологическими тестами, показав минимальный уровень стресса и подавленного состояния. Хотя их условия жизни остались прежними.

Авторы исследования уверенно заявили, что витамин С оказывает защитное и восстанавливающее воздействие на организм, который подвержен хроническому стрессу и усталости.

Чтобы восполнить дефицит витамина С, достаточно добавить в ежедневное и праздничное меню всего 1 киви в день. Этот вариант намного полезнее химических добавок, которые предлагает фарминдустрия. Ведь этот некогда экзотический для нас фрукт, кроме витамина С, является источником ряда незаменимых микроэлементов, например, калия. Он эффективно нормализует давление, способствует укреплению сосудов и капилляров, а значит, является природным средством профилактики атеросклероза и образования тромбов.

В канун наступающих праздников киви дополнит и разнообразит многие блюда праздничного стола. Добавить его можно во фруктовый салат, начинку для рождественского пирога или использовать в качестве новогоднего декора мясного блюда. Пусть встреча Нового года будет вкусной и полезной для здоровья!