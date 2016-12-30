Лукашенко: Может, я не тем занимался 34 30.12.2016, 15:26

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Диктатор потребовал, чтобы «год науки» не провалился так же, как «год культуры».

Об этом Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает БелТА.

"Если искренне, не хотелось бы, чтобы будущий Год науки прошел так, как Год культуры", - сказал диктатор.

Лукашенко пояснил, что когда, например, объявляется Год культуры, то все рассчитывают, что в этот период в данной отрасли должны быть какие-то достижения, свершится что-то великое. "Может быть, я был слишком отвлечен, занимался больше другими проблемами, но выдающегося ничего вспомнить не могу. Для культуры это был обычный год", - отметил правитель.