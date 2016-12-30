закрыть
30 декабря 2016, пятница, 17:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко: Может, я не тем занимался

34
  • 30.12.2016, 15:26
  • 8,731

Диктатор потребовал, чтобы «год науки» не провалился так же, как «год культуры».

Об этом Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает БелТА.

"Если искренне, не хотелось бы, чтобы будущий Год науки прошел так, как Год культуры", - сказал диктатор.

Лукашенко пояснил, что когда, например, объявляется Год культуры, то все рассчитывают, что в этот период в данной отрасли должны быть какие-то достижения, свершится что-то великое. "Может быть, я был слишком отвлечен, занимался больше другими проблемами, но выдающегося ничего вспомнить не могу. Для культуры это был обычный год", - отметил правитель.


Мнение

В 2017 году Беларусь точно ждут перемены
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены Наталья Радина
Шаг к закону
Шаг к закону Ольга Майорова
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко Владимир Халип
Дни Лукашенко сочтены
Дни Лукашенко сочтены Михаил Кадыров


Интервью

Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус