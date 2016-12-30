«Из нашей княжны Рогнеды россияне сделали неизвестно что» 7 30.12.2016, 15:40

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Рогнеда в фильме «Викинг» в исполнении белорусской актрисы Александры Бортич

Новый российский фильм «Викинг» оказался абсолютно антиисторическим.

Российскую ленту «Викинг», премьера которого состоялась в минском кинотеатре «Москва», «Белсату» прокомментирувал историк-медиевист Сергей Емельянов.

Из княжны норвежского происхождения, которая хорошо знала свой социальный статус, свое состояние, свои обязанности, они сделали какую-то плаксивую девку, которая куда-то идет за тем, кто ее ведет. При этом по сюжету ее ведут разные люди. Я уже не говорю о том, что Рогнеда, по всей видимости, все-таки была христианкой еще до показанных в фильме событий.

Авторы абсолютно не учли состояние современной науки по этому вопросу: на сегодня существует с десяток разных версий этих событий, а режиссер взял и придумал одиннадцатую, которая еще и не подкреплена никакими историческими фактами.

Что режет глаз — все показаны язычниками, хотя князья и дружинники, особенно варяжские, служивших при дворе в Константинополе, были на тот момент уже христианами.

Эпизод с идолом бога Святослава я комментировать не буду: это ниже всяческих комментариев. Не понимаю, что в этом случае думали себе режиссер и автор сценария.

По всем этим событиям есть материал летописи — очень небольшой. Это нарратив — по сути, сказка.

Снимая фильм о раннем средневековье, режиссер должен взять те крупицы, которые есть, и придумать что-то свое. А в этом случае, мне кажется, режиссер взял крупицы, которые есть, и заменил какими-то своими домыслами. В том числе это касается и религии, и христианства, и язычества.

Рогнеда указана абсолютной язычницой, хотя современные ученые, и я в том числе, считаем, что представители элит были на тот момент или знакомы с христианством, или сами были христианами.

Рогнеда в фильме «Викинг» в исполнении белорусской актрисы Александры Бортич.

Говоря о канве фильма на уровне костюмов и персонажей, кажется, что режиссер сильно погрузился в канадский сериал «Викинги». По персонажам Рогнеды и гречанки, жены Ярополка, которой присвоено имя Ирина, по их костюмах и прическам видны аллюзии к двум основным женским персонажам сериала «Викинги».

Это неприятно удивило еще в трейлерах, и эти ожидания подтвердились во время просмотра фильма.

К истории Владимира российское кино обращается не впервые — недавно, например, возник мультфильм о нем. (Вообще, за последние лет десять в России был снят целый ряд исторических фильмов, разного качества — от трэша до довольно приличных лент, посвященных истории средневековья — можно вспомнить фильмы о Ярославе Мудром и Александре Невском.) Мне кажется, все это время шло своеобразное накопление материала: долгое время делали некачественные фильмы, а сейчас сделали очень дорогой, красивый и качественный с технической точки зрения фильм (но очень некачественный по сюжету).

Как любой другой народ, россияне ищут опору в истории и исторических персонажах, но пытаются трактовать их в каком-то специфически своем, духе. Основной посыл 2,5-часового фильма проявляется на последних 20-ти минутах — это посыл принятия христианства. Если даже сравнивать с мультфильмом о Владимире, там, в частности, идея борьбы хорошего христианства с плохим язычеством проходит, по крайней мере, через весь мультфильм, и подается детям, полагаю, более последовательно.

В «Викинге» же происходит «что-то»: есть экшн, костры — такой средневековый «Сталинград» Бондарчука, в конце которого идет пропаганда христианства. Все выглядит как искусственно притянутое за уши, честно говоря.

Мне кажется, что если бы просто взяли книжку и экранизировали старый роман «Когда пал Херсонес» Антонина Ладинского, посвященного этим же событиям, все выглядело бы более последовательно.

Все может обернуться очень печально. Как преподаватель и репетитор, могу сказать, что уровень исторических знаний наших школьников очень низкий и так, а если они увидят еще и красивую картинку… Единственная надежда — что они будут смотреть на экшн, а не на сюжетную линию. Думаю, что у нас пока что хватает, к счастью, учителей, которые объяснят всю нелепость такой передачи истории, которая не соответствует даже имеющемуся материалу летописи. Главное, чтобы на этот фильм у нас не начали классы водить, как, например, было с фильмом 1612.

Мне хочется дождаться, когда в Беларуси начнут снимать нормальное кино, чтобы мы не ходили на российское кино. Кажется, в России красивый фильм Ежи Гофмана «Варшавская битва» не показывали, как не показывали и «Катынь» Вайды. Это польский взгляд на историю, который в России не принимается. Было бы странно показывать фильм, где большевиков разбивают под Варшавой.

Почему-то мы, белорусы, позволяем себе ходить и смотреть фильмы, где показано, как насилуют нашу княжну. К россиянам вопросов нет: пусть снимают и показывают. Вопрос — к нашим киношникам: почему до сегодняшнего дня не снимается качественное белорусское кино.

Этот фильм, очень качественный и красивый, задает планку: снять в ответ очередную «Анастасию Слуцкую» уже не получится. «Викинг» показывает, ч то в России уже научились снимать кино примерно в том же качестве, что и на Западе.