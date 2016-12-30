С наступающим 1 Илья Мильштейн, graniru.org

30.12.2016, 15:46

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Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

2016 год закончился для Путина весьма скверно.

Странно об этом думать, но если бы самолет не упал, мы бы в эти новогодние дни видели другие картинки. Оттуда, из Сирии, а не отсюда, из Сочи. Хор имени Александрова исполнял бы «Священную войну». Доктор Лиза раздавала бы медикаменты и ухаживала за пациентами. Вялые по сравнению с нынешними дискуссии в социальных сетях, посвященные певцам, оркестрантам и врачам, сводились бы к тому, как воспринимать дружеский их визит. Это важная патриотическая акция или аморальная показуха? Однако «Священная война» — она и в Сирии «Священная война», великая песня, да и раненых надо выхаживать, о чем тут спорить. То есть спорить есть о чем, но все долетели, все здоровы, кроме погибших под бомбами и минометным огнем, и музыка играет так весело, бодро, и хочется жить!

Таков был замысел. Красивые кадры в записи, а то и прямое включение. Эффектное завершение года, типа закрытия Олимпиады в Сочи, вслед за которым начнется известно что, но пока у нас праздник.

Вместо этого — свечи и цветы на черноморском берегу. Каждодневные, ежечасные новости о работе водолазов. О поднятых телах, о фрагментах самолета, о фрагментах тел. Пресс-релизы от Минобороны, от Минтранспорта, от Минздрава. Версии, версии, версии и гадания о том, какая из них хуже и для кого.

Теракт? Техническая неисправность? Человеческий фактор? Сочетание двух последних? Или фактор «орнитологический», как выразился один чиновник? Ясное дело, эта версия могла бы более всего устроить начальство, в отличие от остальных, в особенности от террористической, которая то «отменяется», то опять обсуждается как одна из основных.

Странно об этом думать, но холодная гражданская война, как называют сетевые разборки наблюдатели и отдельные участники, вербально искалеченные в ходе побоищ, касалась бы каких-нибудь иных предметов. Поскольку ненависть клокочет сама собой, и любой Дорогомиловский суд г. Москвы, занятый проблемами происхождения жизни в иных галактиках и юридических последствий ее зарождения, способен вызвать бурю в Рунете. Если бы самолет не упал, мы бы не обсуждали посвященные авиакатастрофе посты Божены Рынски и Аркадия Бабченко или карикатуры, опубликованные во Франции.

Но самолет упал, и это бесконечно печальное событие обретает понятную символику. Трагедия подводит черту. Трагедия доступными средствами объясняет нам, что содеялось в минувшем году и чего ожидать в следующем. Трагедия палкой лупит по окнам. Трагедия повторяется вновь и вновь — для самых тупых и бессердечных, для российских властей, и для самых послушных и замороченных, для российских граждан, которые опять бьют рекорды лояльности своему начальству.

Трагедия пытается достучаться до них до всех. Власть имущих и власть поддерживающих. Голос ее уже доходит до громовых октав, и в растерянной, жалкой, беспомощной речи тостующего национального лидера, когда он за неимением иных доводов начинает рассказывать про цены на нефть (дескать, «цены хуже», а жизнь, вообразите себе, лучше), слышатся какие-то совсем уж немыслимые ноты. Впрочем, надежд на то, что россияне сумеют по достоинству оценить авторские комментарии вождя, мало, и это означает, что механизм заложничества по-прежнему действует безотказно. Семнадцатый год подряд.

Успешно функционирует и другая психологическая конструкция, основанная на внушенном комплексе одиночества во враждебном мире. Большинство граждан России, если верить опросам, долго еще будут не в состоянии постичь, что их государство натворило в соседней стране и далеко за ее пределами. А смутное чувство вины вытесняется чувством смертельной обиды, когда над их болью насмехаются те, кому они причинили боль, кого презирали и поносили. Так у жителей осажденной крепости крепнет и утверждается чувство глубочайшей правоты по отношению к безжалостному окружающему миру.

Агитпроп использует эти инциденты на полную катушку. Небратья на Украине злорадствуют, издеваясь над нашим горем? Стало быть, правильно мы их наказывали, отбирая Крым и убивая в Донбассе. Карикатуристы из Charlie Hebdo смеются над погибшим хором и жалеют, что в упавшем самолете не было Путина? Рамзан Кадыров с Конашенковым и Яровой найдут очень точные слова, которые страданием и гневом отзовутся в сердцах соотечественников. В этих сюжетах перепутаны начала и концы, но кого интересуют подробности... Да и, по совести говоря, французские сатирики в эти дни действительно помогли гражданам РФ утвердиться в мысли, что на Западе живут одни враги, умеющие только глумиться над русским горем. Ну да, таков жанр брутальной политической карикатуры, для которой нет ничего запретного и святого, и художникам надо соблюдать законы жанра, но сегодня эти ребята идеально поработали на Путина. Вольно или невольно.

Год кончается в муках, и призрачный хор его отпевает, и не удивляет уже почти ничего.

Новые американские санкции? Высылка из США российских дипломатов числом 35 душ? Если учитывать характер отношений Вашингтона с Москвой, удивительно разве что то, что это случилось только теперь. Год кончается предсказуемо, можно сказать, на пике холодной войны, но лучше так не говорить, потому что легко ошибиться. Год кончается скверно, хуже некуда, но и тут как бы не промахнуться со своими экспертными оценками, заряжая читателей глупым оптимизмом. С наступающим!

Илья Мильштейн, graniru.org