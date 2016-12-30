«Это жесть»: что сделают с Октябрьской площадью сербские застройщики 18 30.12.2016, 15:59

В СМИ попали фото возможных вариантов застройки Октябрьской площади друзьями Лукашенко.

21 декабря председатель Мингорисполкома Андрей Шорец сообщил, что в 2017 году на месте здания музея Великой Отечественной войны начнут строить многофункциональный комплекс.

А на днях стало известно, что застройкой займется Dana Holdings, которая строит квартал возле Национальной библиотеки, «Минск-Мир» на месте старого аэропорта и другие жилые комплексы. Компания принадлежит сербским братьям-бизнесменам Боголюбу, Драгомиру, Сретену и Зорану Каричам.

Официальной информации о том, как будет выглядеть здание на Октябрьской площади, пока нет. Архитектурный проект находится на стадии согласования, но в распоряжение редакции Onliner.by попали фотографии распечатки архитектурного предложения.

Ранее заявлялось, что будущее здание на Октябрьской площади будет сочетаться с существующей застройкой и включит в себя современные и исторические элементы. В данном варианте это условие соблюдено.

В составе центра предусмотрены административно-офисные, торговые помещения, ресторан с обзорной террасой, подземный паркинг и стоянка на внутридворовой территории. Ожидается, что здесь разместятся штаб-квартиры крупных компаний, в торговых точках будут представлены эксклюзивные часы, ювелирные изделия, модная одежда и аксессуары.

Зоран Маркович: «Комплекс гармонично впишется в исторически сложившуюся застройку, в частности будет сочетаться с архитектурой Дворца культуры профсоюзов. Вместе с тем соседнее здание velcom заставляет учитывать современные тенденции. Принимая во внимание необходимость примирения разных направлений, мы отдали предпочтение стилю на грани классики и модерна, сделали шаг в сторону умеренной эклектики».