Спикер Сената Польши: Мы не будем «торговать» независимыми СМИ, белорусской оппозицией и польским меньшинством 30.12.2016, 16:15

Станислав Карчевский

Фото: East News

Глава польского парламента прокомментировал ситуацию вокруг телеканала «Белсат».

Польская газета «Rzeczpospolita» опубликовала интервью со спикером верхней палаты польского парламента Станиславом Карчевским. В беседе с изданием представитель Сената прокомментировал ситуацию вокруг «Белсата» и рассказал о своей недавней встрече с Лукашенко. Выдержки из интервью.

Лукашенко вспомнил о «Белсате»

— Разговаривали ли вы о «Белсат»?

— Лукашенко вспомнил этот телеканал и высказал свое критическое отношение относительно него. Я ответи, что канал хорошо смотрится и должен продолжать вещание, — сказал Карчевский.

— Недавно появилась информация о сокращении финансирования «Белсата». Есть план присоединения телеканалу к «TVP Polonia».

— «Белсат» должен продолжать трансляцию. Это единственный полностью белорусскоязычный телеканал. Планы министра Ващиковского — это вероятно хорошие планы, если говорить о будущем, и скорее всего будут идти в том направлении. Но это должно происходить постепенно, — сказал он.

— Руководство «Белсата» утверждает, что сокращение финансирования приведет к ликвидации телеканала.

— Я против ликвидации «Белсата», но изменения нужны. Это не имеет ничего общего с потеплением в отношениях с Беларусью и торговлей с властями этой страны. Я разговаривал с большим количеством поляков и белорусской оппозицией, и все неоднократно затрагивали тему этого телеканала.

Напомним, 18 декабря министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский озвучил в интервью изданию wpolityce.pl, что правительство вместо телеканала «Белсат» планирует создать единый канал вещания для поляков зарубежья.

Медовый месяц между Минском и Варшавой

— Говорят, что взамен за потепление с Минском Варшава отказывается от поддержки белорусской оппозиции. Возможно ли это?

— Абсолютно не возможно. В нашей политике не было и не будет торгов за счет СМИ, белорусской оппозиции и польского меньшинства в Беларуси. Это наша позиция.

Беларусь предлагает объединить союзы поляков

— Что предложил Лукашенко в отношении Союза поляков Беларуси?

— Предложил объединить два союза. Я сказал, что это не возможно из-за исторических и персональных препятствий. Я также отметил, что есть ряд общественных организаций, объединяющих поляков в Беларуси. Лукашенко это услышал. Надеюсь, что каждая такая попытка поговорить приблизит нас к решению этой проблемы.