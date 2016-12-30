Минчанин построил «дом хоббита» из «Властелина колец» 1 30.12.2016, 16:22

Популярный фэнтези о хоббитах вдохновил белоруса на создание уникального дома для игр своей дочки.

Маленький дом для маленького человека. Белорус построил под Минском «дом хоббита» из «Властелина колец», пишет onliner.by.

Во дворе ухоженного коттеджа рвут глотки гуси, на жердочке волнуется пара десятков кур, под тонким льдом пруда, изрешеченного несколькими опрометчивыми шагами, снятся сны о нересте сому и нескольким амурам. Насыпь над прудом подпирает стенку крохотного домика, прикрытого еловыми ветками. Минчанин Сергей построил его для своей дочки Лизы, вдохновившись популярным фэнтези о хоббитах. О том, что вышло из милой задумки, в нашем фоторепортаже.

Домик в поселке Новое Поле, который находится километрах в двадцати от Минска, появился этим летом. После просмотра одной из частей «Властелина колец» мужчина задумался о «норе хоббитов» для своей 12-летней дочки: ребенку нужен свой угол.

— Мы в детстве строили домики из стульев, покрывал и подушек. Там играли во что-то, прятались. Сейчас дети тоже так делают. Моя дочка с подружками какие-то маникюрные салоны открывает, в массажисток играют, прически делают. Я подумал, что было бы классно сделать им какое-то место, где они смогли бы уединиться и поиграть, — рассказывает Сергей.

Обошелся детский домик примерно в $1000 в эквиваленте. Кое-какие материалы остались от строительства дома, большую же часть пришлось докупать.

Слева домик подпирает земляная насыпь, справа прикрывает пышная ель. Изначально Сергей хотел засыпать землей и крышу, чтобы домик был покрыт травой, как в оригинале, но побоялся увеличивать нагрузку на опоры. Изначально дом выглядел немного иначе, но после неудачной попытки хозяин решил перестроить его. На это у него ушло около двух месяцев.

Стена со стороны насыпи построена из газосиликатных блоков, в этой части дома сделана гидроизоляция. Остальные стенки Сергей решил сделать из OSB-панелей.

Зимой в домике прохладно. Мужчина хотел поставить туда буржуйку, но побоялся оставлять детей один на один с огнем. Внутренняя отделка уже закончена. Стены Сергей покрасил в салатовый, самодельную кровать — в розовый. В углу поставил небольшой столик, где девочки планируют делать друг другу маникюр.

Лиза тоже приняла участие: расставила на полочках сувениры, которые делает ее мама, принесла игрушки. Домик потихоньку обзаводится все новыми и новыми предметами интерьера. Недавно художник, гостивший у Сергея, нарисовал ему карту Средиземья (по фильму именно там живут хоббиты).

Изначально Сергей думал сдавать домик в аренду гостям, которые приезжают в его усадьбу Family Holiday, но дочка оказалась против.

— Не хочу, чтобы тут чужие люди были. Тут и так пауки летом завелись, и папа их каждый день отсюда выгонял, — кривится девочка.

— Может быть, летом еще ручеек сделаю возле пруда, если будут силы. Совершенству нет предела, будем еще доделывать, что-то новое придумывать. Хочу здесь подсветку сделать, может, с потолком что-то надумаю, — осматривается мужчина. — Но по большей части осталась работа только для Лизы, пускай выдумывают с подружками.