Путин не решился высылать американских дипломатов из РФ 4 30.12.2016, 16:33

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Российский президент решил не создавать проблем для дипломатов США.

Президент России Владимир Путин отказался высылать из страны американских дипломатов. Об этом говорится в заявлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля в пятницу, 30 декабря.

«Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких — дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов», — отметил Путин.

«Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники», — добавил российский лидер.

Как ранее в пятницу сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Путину предложено объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех дипломатов из генерального консульства этой страны в Санкт-Петербурге. Кроме того, президента попросили рассмотреть идею о запрете американцам пользоваться их дачей в Серебряном Бору и складом на улице Дорожная.

29 декабря Обама объявил о введении новых ограничительных мер в отношении России. Санкции американского президента и Минфина коснулись, в частности ФСБ и ГРУ. Вашингтон объяснил данный шаг тем, что посредством хакерских атак Россия пыталась вмешиваться в избирательный процесс в Соединенных Штатах.

Кроме того, Госдеп решил выслать из США 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, которые являются собственностью РФ и расположены в штатах Нью-Йорк и Мэриленд (судя по сообщению МИД России, речь идет о даче для отдыха сотрудников в Вашингтоне и даче для отдыха сотрудников постоянного представительства РФ при ООН).