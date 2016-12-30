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В Гродно соседи превратили подъезд в новогоднюю сказку

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  • 30.12.2016, 16:49
Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Жильцы многоэтажки решили вместе создать в доме настоящее праздничное настроение.

В одной из гродненских многоэтажек жильцы решили не ограничиваться украшением к новогодним праздникам только своих квартир, а создали в подъезде настоящую новогоднюю сказку, пишет tut.by.

— Все гости удивляются и начинают улыбаться и, конечно, восхищаться, видя наш подъезд, — с гордостью говорят жильцы дома № 8 по переулку Поповича областного центра.

Соседи решили, что и подъезд тоже может быть уютным. Они собрались, обсудили идею и совместно украсили общие помещения дома к Новому году: соорудили камин, повесили гирлянды, нарисовали картины и поставили елку.

— Идея была совместная. Соседи просто собрали игрушки, что-то докупили, но все остальное своими руками было сделано. Камин получился из старой коробки из-под телевизора, а елочные игрушки принесли жильцы, — говорит председатель товарищества Светлана Латыш. — Мы решили, что и в подъезде должно быть красиво и уютно. Что касается того, что нашу красоту могут украсть или испортить, то дом оборудован видеокамерами — вычислить злоумышленника не составит труда.

В планах у жильцов необычно украшать подъезд и к другим праздникам.


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