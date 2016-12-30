Программист Алексей Комок вышел на свободу 30.12.2016, 16:41

Алексей Комка

Свой ущерб от деятельности IT-предпринимателя государство оценило в $816 тысяч.

Программист Алексей Комок, которому недавно Верховный суд на треть сократил срок, в ночь на 30 декабря вышел на свободу. Он был помилован по указу Лукашенко.

Информацию об освобождении подтвердила TUT.BY его мама, Любовь Комок.

«Мы обращались во все инстанции: судебные органы, генеральную прокуратуру и даже к Лукашенко, так как были не согласны с приговором суда. В результате всех наших обращений приговор был изменен, а в дальнейшем мой сын был помилован. На сегодняшний день претензий со стороны государства к моему сыну нет» — сказала Любовь Алексеевна.

Сам Алексей, дело которого стало символом начала давления на белорусских айтишников, от комментариев отказался. Вину свою по ст. 233 ч. 3 и ст. 343 он не признал.

Как ранее сообщалось, в конце ноября Верховный суд в надзорном порядке изменил приговор Комку, снизив срок с 6 лет усиленного режима до 4 лет общего.

Комку сняли «группу» — его действия переквалифицированы с ч. 3 ст. 233 УК на ч. 2 ст. 233 УК — незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере.

По совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 233 УК и ч. 1 ст. 343 УК (Изготовление и распространение порнографии) Комок окончательно получил 4 года лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Как ранее сообщалось, суд Партизанского района города Минска признал Алексея Комка виновным по ч. 2 и ч. 3 ст. 233 (Незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере, совершенная в составе организованной группы) и ч. 2 ст. 343 (Распространение порнографических материалов) УК Беларуси.

Причем именно по части 3 он получил наибольший срок — 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Доход, полученный преступным путем, государство оценило в 12,493 млрд неденоминированных рублей (около 816 тысяч долларов).

Приговор Алексею Комку потряс белорусское IT-собщество. Наказание совершенно неадекватно степени общественной опасности совершенного и достаточный повод вычеркнуть Беларусь из бизнес-территорий, где имеет смысл иметь бизнес в ближайшие годы, были убеждены белорусские айтишники.

Отвечая на вопросы журналистов в зале суда, Алексей Комок заявлял, что считает дело полностью сфальсифицированным. А в своем последнем слове перед вынесением приговора он высказал мнение, что успехи белорусской ИТ-отрасли вызвали ревность и жадность у отдельных представителей силовых структур.

Алексей Комок был арестован в январе 2014 года. Комок в момент задержания занимал пост гендиректора российской компании «Интернет-билет», а до этого несколько лет проработал менеджером компании Viaden Media, основанной известным бизнесменом-айтишником Виктором Прокопеней, также арестованным за «незаконную предпринимательскую деятельность» и «неуплату налогов».

Но в связи с отсутствием доказательств в деле об уклонении от уплаты налогов, обвинения с Прокопени были сняты, а дело о незаконной предпринимательской деятельности было прекращено по указу Лукашенко.

Арест и освобождение Алексея Комка вписывается в давно установившуюся систему «взаимодействия» белорусской диктатуры с VIP-бизнесменами. Представители успешного бизнеса обвиняются в «неуплате налогов» на крупную сумму, некоторое время проводят за решеткой, а затем освобождаются по личному указу Лукашенко. Источники, знакомые с делом опального олигарха Юрия Чижа, утверждают, что бизнесменов освобождают после их согласия выплатить «государственному рэкету» сумму, в несколько раз превышающую официальный «ущерб», озвученный в материалах уголовного дела.