«Терпение у белоруса лопнет и он возьмет в руки свое излюбленное оружие — вилы» Александр Ярошук

30.12.2016, 17:13

Беларусь названа в 2017 году в числе десяти стран с наихудшими условиями для трудящихся.

Международная организация труда (МОТ) включила Беларусь в десятку стран с самым высоким уровнем падения заработной платы в уходящем году. В связи с этим хотел бы обратить ваше внимание на еще один любопытный список. Согласно Обзора Международной конфедерации профсоюзов (МКП), который включает в себя 94 параметра, Беларусь названа в 2017 году в числе десяти стран с наихудшими условиями для трудящихся.

Очень символичная, наглядная и красноречивая закономерность, давно известная в международном сообществе и нашедшая подтверждение на примере нашей многострадальной страны — отсутствие прав и свобод граждан, трудящихся — прямой путь к их прозябанию, бедности и нищете.

И, поскольку, никаких перемен в политике властей не предвидится, то можно уверенно делать прогноз на 2017-й год — Беларуси гарантировано сохранение мест в обоих позорных списках МОТ и МКП.

А это означает, что на фоне закручивания работникам гаек, распространения авантюрных практик принудительного труда, безумной борьбы с тунеядцами будут и далее последовательно сокращаться доходы и пенсии граждан, зарплаты трудящихся.

Не исключено, что до тех пор, пока не лопнет терпение у беларуса и он не возьмет в руки свое излюбленное оружие — вилы…

Александр Ярошук