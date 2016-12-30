Домрачеву включили в предварительный состав сборной Беларуси 4 30.12.2016, 17:33

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Дарья Домрачева

Спортсменка примет участие в 4-м этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Дарью Домрачеву включили в предварительный состав сборной для участия в 4-м этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Он пройдет 5-8 января 2017 года.

Как пишет "Биатлон online", предварительный состав белорусского сборной следующий: женщины - Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова и Анна Соло, мужчины - Владимир Чепелин, Роман Елятнов, Максим Воробей , Александр Дорожко, Сергей Бачарникав.

Дарье Домрачевой 30 лет. Она полностью пропустила из-за болезни сезон 2015/2016 годов, а в связи с рождением дочери пропустила первые три этапа текущего сезона.