Четверо из пяти «тунеядцев» оставили налоговую ни с чем 21 30.12.2016, 17:49

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Фото: БелТА

Министерство по налогам и сборам сообщило, сколько белорусов уже заплатили сбор на финансирование госрасходов.

«По последним данным, уже более 16 тысяч граждан уплатили сбор на финансирование государственных расходов. Благодаря данному платежу в бюджет поступило более 4,8 млн рублей (около $2,45 млн по курсу на 30 декабря)», – цитирует belsat.eu Министерство по налогам и сборам.

Сообщения о выплате сбора получили даже те, кто, согласно декрету «О предотвращении социального иждивенчества», не должны платить этот сбор. На тему таких ошибочных писем из налоговой в начале декабря правитель высказался следующим образом:

«В этой ситуации всегда будут какие-то недостатки. Главное, чтобы мы видели эти недостатки и вовремя их ликвидировали».

Вместе с тем Лукашенко заявил, что отменяться скандальный декрет не будет.

Напомним, из более чем 70 тысяч белорусов, получивших «письмо счастья», каждый четвертый сумел доказать, что он не «тунеядец».

Как сообщалось ранее, в последнее время поток «писем счастья» белорусам значительно возрос, однако граждане массово отказываются платить возмутительный налог.