В ожидании Трампа Андрей Пионтковский, Радио Свобода

30.12.2016, 18:18

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Андрей Пионтковский

Фото: finam.fm

Дональд Трамп, скорее всего, серьезно усомнится в полезности такого союзника как Путин.

Очень приятное письмо получил от Владимира Путина, его идеи так верны!

Дональд Трамп

Третий Новый год подряд страна встречает, ощетинившись фронтами Четвертой мировой гибридной войны — и ночь на 30 декабря стала очередным тому подтверждением. Встречает, как и сто лет назад, во времена Первой мировой.

"18 марта" "хорошего Гитлера" я уже сравнивал с "2 августа" канонизированного православной церковью Николая Романова:

"Казалось, что, как и 2 августа 1914 года, вся страна с флагами, знаменами, иконами, портретами царя, георгиевскими ленточками встала на колени перед резиденцией в Ново-Огарево. Суровые пролетарские вожди "Левого Фронта", судимые за организацию бунта в день инаугурации государя-императора, верноподданически взывали из своих мрачных застенков "Да здравствует Владимир Владимирович Путин, собиратель земель русских!" Буржуазные оппозиционные хакадамочки кокетливо бросали к ногам брутального победителя букеты изысканных комплиментов".

Удивительно синхронно – год в год, шаг в шаг – идут оба страстотерпца к своей станции Дно, к своему Ипатьевскому дому (в XXI веке с более вегетарианской опцией Гаагского трибунала). 30 декабря ..16 года совсем иная атмосфера, нежели в 14-м, царит в их столицах. Какие, к черту, Дарданеллы, крест на Святой Софии, какой "Русский мир"? Лучезарная Новороссия скукожилась до бандитской территории в Донбассе, где призраки, бабаи, бэтмены, моторолы грабят население и взрывают друг друга. Попытка отвлечь внимание от метафизического поражения в Украине возможностью "потренироваться без малейшего напряжения для бюджета на учениях" и "опробовать 268 новых видов оружия" на контрольной выборке "неведомых туркоманов" обернулась для страны клеймом военных преступников, новым Афганистаном и ненавистью полутора миллиардов суннитов. "Обратки" пошли одна за другой.

Если отвлечься от фронтов и обратится к положению в тылу, то там осуществляется прогноз Михаила Дмитриева, сделанный более четырех лет назад в докладе возглавляемого им тогда Центра стратегического развития:

"Наиболее реалистичным становится сценарий национального вымирания, характеризующегося усилением синдрома выученной беспомощности, утратой трудовых навыков, алкоголизацией, падением рождаемости и массовым ввозом трудовых мигрантов, доля которых быстро возрастет до критического уровня. Этот сценарий – национальная смерть русского народа, и это тот курс, по которому ведет страну нынешняя российская власть".

Сценарий, который подтверждается год за годом массой демографических и социологических исследований уровня рождаемости, смертности, количества убийств, самоубийств, психических заболеваний, степени алкоголизма и наркомании, деградации систем образования и здравоохранения. 15 миллионов пьющих боярышник – это авангард встающей с колен России. Власть вступила несколько лет назад на путь откровенных военных авантюр именно для того, чтобы наркотиком дутых телевизионных "побед" попытаться анестезировать сознание народа, который она ведет к гибели.

Частично "кремлевским" это удалось, но ценой патологического изменения собственного сознания. 9 ноября Владимир Жириновский потребовал подать шампанского думским коллегам по случаю политической смерти Х. Клинтон. Столь неадекватная эйфория крупного парламентария напомнила аналогичное поведение Йозефа Геббельса, который 13 апреля 1945 года ворвался в бункер фюрера с радостным воплем: "Рузвельт мертв! Ход войны теперь изменится!" Возбужденное состояние обитателей кремлевского бункера продлится не несколько дней – как это было в Берлине, а несколько месяцев. Еще бы, все неудачи и поражения Четвертой мировой перекрываются в их представлении сверхуспешной вербовкой одного человека – будущего президента США, вступающего в должность 20 января 2017 года.

Основания для такого приятного заблуждения имеются. Трамп ведь действительно и во время предвыборной кампании, и уже после своего избрания с неизменным энтузиазмом повторяет одну и ту же мантру, неутомимо внедряемую в последние годы лучшими кремлевскими пропагандистами в коллективное сознание и подсознание американского истеблишмента: "Самая большая опасность для нас, для Запада – "Исламское государство". Путин с ним борется, поэтому нам необходимо отбросить все мелкие надуманные разногласия с Москвой, всякие там Украины и Балтии, и сосредоточиться на совместной борьбе с террористами. We need Russians!" Сладкой музыкой, чудесным рождественским подарком, ожиданием восхитительного Семнадцатого года звучат эти слова не только для властителей Кремля, но и для всего российского политического класса – от "яблочников" Арбатова и Лукина до откровенных неонацистов Дугина и Проханова.

Ведь "отбросить мелкие и надуманные разногласия" – это и есть вожделенная "Ялта-2": раздел мира, зона привилегированных интересов и доминирования России как минимум на всем постсоветском пространстве, завершение гибридной войны не гибридной капитуляцией, о которой уже велись переговоры с командой Клинтон, а гибридной победой. А по ночам пускай им снится Сталин. А там, глядишь, из Херсонеса в Таллин!

Оставьте бесплодные мечтания, носители фантомных имперских комплексов – ничего подобного не произойдет. И дело не в Трампе. Дело в вас. Все американские президенты в последние четверть века – и Клинтон, и Буш, и Обама – начинали с попытки с вами договориться. Потому что это действительно отвечало бы интересам и США, и России. И все они вас серьезно разочаровывали. Именно они вас, а потом уже и вы их. Потому что вы требовали от них невозможного – нет, не любви, как постоянно уверяет нас коллега Белковский. Гораздо хуже. Вы требовали от них любви наших соседей – украинцев, белорусов, грузин, казахов, молдаван… Маниакальная страсть "доминирования на постсоветском пространстве" была и остается центральной навязчивой идеей вашей "внешней политики". И когда она раз за разом проваливалась, вы всегда находили для себя психологически комфортное объяснение: "Американка гадит".

Вы так и не отважились за 25 лет взглянуть правде в глаза и назвать реальную причину ваших неудач и "унижений". Она очень проста: вы никому не нужны на постсоветском пространстве, как, впрочем, и в любом другом регионе мира. Ваша позорная служба на кровавой подтанцовке у палача Асада и фанатичных иранских мулл в их религиозной войне против суннитского мира только подчеркивает эту печальную истину. Для вас это был единственный способ влезть в качестве "игрока" на Ближний Восток.

Вороватая и бездарная, чванливая и трусливая, мечущаяся между Куршевелем и Лефортовом российская политическая "элита" никак не может понять, что она смешна и абсурдна в качестве учителя жизни и центра притяжения на постсоветском пространстве. Путинская Россия ни для кого не может быть привлекательной – ни для миллионов украинцев и грузин, выбравших европейский вектор развития, ни для среднеазиатских диктаторов, которым не нужен хозяин в Кремле.

У наших соседей нет никаких оснований вас любить и есть все основания вас презирать. А у 4 миллионов грузин и 40 миллионов украинцев для вас не осталось ничего, кроме ненависти. И никакой Трамп не сможет "слить" вам Украину даже при всем своем желании. Война с Украиной проиграна навсегда. Лучше всех это понял и выразил один из тех, кто разжигал войну и сам неоднократно выезжал на сафари в Донбасс, русский фашист-омоновец Захар Прилепин: "Украинцы почувствовали, что не просто страстно хотят, но наконец и могут не только победить пресловутого "старшего брата", но и навсегда отбить у него охоту стать "старшим братом" Украины. Украинцы чувствуют себя древними греками, они часто ведут себя почти так же, как вели себя россияне в страшные моменты их истории. Ставки их не просто высокие – они абсолютны. Патриотический подъем в Украине по отношению к нашему на 10 баллов, на 1000 децибел и на 2000 ватт мощнее!"

Не в силах подарить Москве любовь украинцев, Дональд Трамп тем не менее мог бы пойти навстречу каким-то пожеланиям Кремля: признание де-факто аннексии Крыма, ослабление или даже снятие санкций. Как абсолютному цинику, ему совершенно наплевать на Украину. Тем более что, скорее всего, Трамп лишь сравнительно недавно услышал о существовании украинского государства. Но как жесткий делец, выросший в джунглях спекуляций недвижимостью, он ничего не будет предоставлять бесплатно. И цену свою он уже неоднократно обозначил: эффективное участие Кремля в возглавляемой им войне с "Исламским государством". Готовясь к своей первой встрече и первой сделке с партнером Владимиром, он, наверняка, изучает сейчас с экспертами Пентагона и разведывательных служб досье Путина.

Если это так, Трамп узнает в ближайшее время много интересного и о докладе финансовой разведки США о торговле нефтью Башара Асада и "Исламского государства", патронируемой Кремлем; и о наличии в рядах террористов тысяч граждан России и других бывших советских республик, сотни из которых были снабжены ФСБ российскими загранпаспортами и направлены на Ближний Восток в качестве своего рода воинов-интернационалистов; и о статистике боевых действий российских Воздушно-космических сил в Сирии, уничтожающих главным образом суннитских повстанцев, сражающихся с Асадом и с радикальными исламистами; и о странной сдаче Пальмиры с огромным арсеналом оружия, включая зенитно-ракетные комплексы С-125; и о все более откровенном и циничном шантаже кремлевской пропагандой населения и руководства Европы и США после каждого масштабного теракта исламистов – снимайте санкции и начинайте сотрудничать с нами (то есть соглашайтесь на "Ялту-2"), иначе вас будут продолжать взрывать.

Во многом знании много печали. И Трамп, скорее всего, серьезно усомнится в полезности такого союзника в борьбе с "Исламским государством". Тем более что его ближневосточная повестка дня включает жесткую разборку с Ираном, вдохновителем и основным бенефициаром преступных действий проасадовской коалиции в Сирии. Впечатляющим одиночным парадом победыпрошелся по превращенному в руины Алеппо матерый террорист, командующий специальным подразделением "эль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Очень фактурный мужчина. Тот самый, который летом 2015-го прилетал в Москву и втянул кремлевских во второй Афганистан.

Собственно на этом можно было бы и поставить точку. Но дело в том, что Трамп все равно пойдет на встречу с Путиным с целью заключить с ним сделку. Только другую и гораздо более крупную и соблазнительную. Трамп намерен повторить почти через пятьдесят лет знаменитый визит Ричарда Никсона в Пекин в 1972 году, перевернувший ход истории второй половины XX века и предопределивший результат Третьей мировой (холодной) войны. У Трампа сегодня тот же советник, что и у Никсона, – Генри Киссинджер, хотя 93-летний ветеран и не занимает никаких официальных постов. В 1972 году Киссинджер справедливо полагал, что, играя в "Большом треугольнике", его №1 (США) должны заручиться поддержкой №3 (Китай), чтобы наиболее эффективно противостоять вызову №2 (СССР). Сделка оказалась очень выгодной для партнеров: США победили СССР в холодной войне, а Китай резко увеличил свои мощь и влияние в мире.

Старик Генри, в последние годы зачастивший в Кремль, повторяется. Он и внушает жаждущему геополитических подвигов честолюбивому Трампу: №1 (США) должны заручиться поддержкой №3 (Россия), чтобы наиболее эффективно противостоять вызову №2 (Китай). В том же направлении и по той же методичке деликатно подталкивает Трампа и политолог Дмитрий Саймс, не вылезающий с российских телеэкранов.

Если совсем коротко, то мне кажется, что у Трампа с Путиным не сложится, как у Никсона с Мао, – несмотря на все старания добрых самаритян Киссинджера и Саймса. Но об этом нельзя скороговоркой под оливье и бой кремлевских курантов. Пока зафиксирую, что Трамп и Путин у нас на глазах старательно вербуют друг друга напрямую и через посредников. Но для совершенно разных миссий, потому что в головах у них разные картины мира и коридоры реальности. Тем более эмоциональным может оказаться их – очередное для США и России – взаимное разочарование друг в друге.

Теперь, собственно, к самым последним событиям. Барак Обама нанес удар: закрыл любимую поколениями советско-российских дипломатов и разведчиков дачку у Залива. Но не решился (пока?) на самую болезненную и унизительную для Путина меру, о которой много говорят в Вашингтоне: обнародовать подробные данные о личной финансовой империи президента России (адреса, явки, номера счетов, имена виолончелистов), имеющиеся в распоряжении американской разведки.

Лидеры Республиканской партии немедленно одобрили санкции с оговорками (слишком мало и почему так поздно) и обещали усилить их решениями Конгресса. И это - не "хромые утки" и не политические трупы, как образно выразилась представитель МИД. Твита Трампа ждали в Кремле томительно долго. Целых два часа. И были весьма разочарованы, Дональд не бросился на защиту Владимира, чьи "идеи так верны", а пробормотал нечто невнятное: мол на следующей неделе встечусь с руководством спецслужб и разберусь.

Киссинджер, Саймс и их московские кураторы не оставят, конечно, а только усилят свои старания положить Путина в постель Трампу под любым предлогом (как союзника в борьбе хоть с "Исламским государством", хоть с китайцами, хоть с марсианами). Но Трампу придется считаться с Конгрессом.

Андрей Пионтковский, Радио Свобода