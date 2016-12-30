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Новогодняя загадка: сможете ли вы сложить фигуры?

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  • 30.12.2016, 18:22
  • 5,920

Проверьте: не выветрила ли подготовка к Новому году из вашей головы способность к подсчетам?

В Сети встречаются задачки, где предлагается суммировать фрукты, фигуры или зверей. Портал tut.by предлагает усложненный вариант — целую таблицу из разноцветных фигурок.

Одинаковые фигуры заменяют одни и те же числа. Числа справа — суммы значений всех фигур ряда, числа внизу — суммы значений всех фигур столбца. Какое число должно быть на месте вопросительного знака?


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