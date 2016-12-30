«Не слушайте тех, кто советует сидеть тихо» 30.12.2016, 18:30

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Активисты движения солидарности «Разам» назвал три причины, почему в предновогоднее время они проводят акцию.

Сегодня активисты движения солидарности «Разам» выбрались за Минскую кольцевую автодорогу в Куропаты, чтобы почтить память жертв коммунистических репрессий.

Сопредседатель движения солидарности «Разам» Елена Толстая рассказала «Радыё Рацыя»:

«Когда я езжу на такую акцию чествования, я задаюсь вопросом - нужно ли это? Каждый раз у меня есть три ответа. Первый - это молитва за тех белорусов, которые навсегда здесь остались.

Второй - мы напоминаем палачам, что мы помним и знаем о том, что они сделали. И прощения этому нет!

И третий - каждый из нас испытывает давление. Это место говорит о том, что если мы будем слушать голоса: «Сиди тихонько, не высовывайся!», - мы все равно не уйдем того, чтобы к нам не постучали».

Во время акции в Куропатах почтили и память недавно умершего исследователя сталинских репрессий Леонида Морякова.