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В «Технопарке» два года не работает новая линия за €6,6 миллионов

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  • 30.12.2016, 18:40
Фото: kgk.gov.by

Линию покупали на кредит, выданный под гарантии Миноблисполкома.

Факты бесхозяйственности показала проверка, которую провел Комитет госконтроля в коммунальном производственно-торговом унитарном предприятии "Минский областной технопарк", передает euroradio.fm.

Как сообщается на сайте ведомства, на предприятии с момента ввода в эксплуатацию не используется линия по переработке электрического и электронного оборудования стоимостью 6,6 млн евро. Между тем, с тех пор прошло уже два года. Линия была приобретена в рамках реализации инвестиционного договора. Для доработки этой линии и дальнейшего использования нужно купить дополнительное оборудование приблизительно на 60 тысяч деноминированных рублей.

Оказалось также, что линию смонтировали в здании, строительство которого до сих пор не завершено.

Линию покупали на кредит, выданный под гарантии Миноблисполкома. Сейчас предприятие оплачивает кредиты и проценты по ним, но не получает какой-либо отдачи от приобретенного имущества. При этом сырье, привезенное для переработки (холодильники и телевизоры), захламляют территорию предприятия.

Также под небом ржавеет разработанный предприятием опытный образец шасси с приводом рабочих органов машины самоходной механизации с низким давлением колес на почве. На его разработку было направлено 157 тысяч рублей "новыми". Разработанный образец не соответствовал заявленным требованиям, поэтому комиссия его не приняла.


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