Минчане взбунтовались против чиновников 2 30.12.2016, 19:23

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Жители столичной улицы Уборевича протестуют против вырубки деревьев и сноса детской площадки из-за строительства в их дворе.

Жители домов №№ 112, 114 и 102 по улице Уборевича в Минске протестуют против вырубки деревьев и сноса детской площадки из-за строительства жилого дома в их дворе. Об этом БелаПАН сообщил представитель инициативной группы Иван Иванов.

По его словам, один дом уже во дворе построен. "Сейчас хотят строить еще один дом напротив 112-го, а для этого срубают 40-летние деревья (клены, липы). Также демонтируют детскую площадку. Поэтому мы выступаем против, выходим во двор, кто может (пенсионеры, родители с детьми), и не даем вырубать деревья", — рассказал Иванов.

Протесты местных жителей начались 29 декабря и продолжились 30 декабря. "Вчера остановили работы, а сегодня снова приехали вырубать. Представитель УКСа (заказчик строительства) также приезжал сегодня и разговаривал с нами", — сообщил представитель инициативной группы.

Активист отметил, что в ходе ранее проведенного общественного обсуждения жителям пообещали не вырубать деревья и оставить детскую площадку.

Сейчас, по его словам, принято решение провести общее собрание жильцов после праздников 3 января с приглашением представителей администрации Заводского района и УКСа.