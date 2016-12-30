Израиль связывает свои надежды с Трампом 30.12.2016, 19:31

Тель-Авив связывает с администрацией Трампа надежды на «перезагрузку» американо-израильских отношений.

Резкая реакция израильской стороны на голосование Совбеза ООН по резолюции с призывом прекратить создание поселений на оккупированных палестинских территориях, адресована израильским избирателям, влиятельной еврейской диаспоре и администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом в своей статье для zn.ua пишет Владимир Кравченко. По его мнению, таким образом Тель-Авив пытается обернуть свое дипломатическое поражение в ООН в выигрыш.

«Реакция Б.Нетаньяху, возможно, и выглядит чрезмерно эмоциональной, балансирует на грани истерики, однако она во многом рассчитана на внутреннего потребителя — израильских избирателей «Ликуд» и «Наш дом — Израиль». Она рассчитана на влиятельную израильскую диаспору. И, конечно же, — на администрацию новоизбранного американского президента Дональда Трампа, с которым правящая коалиция связывает надежды на «перезагрузку» американо-израильских отношений, изрядно испорченных личной неприязнью Биньямина Нетаньяху к Бараку Обаме», — пишет он.

Автор указывает, что сложные личные отношения между лидерами двух стран все же не повлияли на финансовую помошь США для Израиля и расширение сотрудничества между израильскими и американскими спецслужбами.

Как сообщалось, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН. Украина поддержала данный проект резолюции.

В связи с этим премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отменил запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана. Также, по данным израильских СМИ, Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.

Ранее Избранный президент США Дональд Трамп пообещал не допустить неуважительного отношения к Израилю и призвал Тель-Авив дождаться его инаугурации.

Подробнее об охлаждении отношений между Украиной и Израилем после скандального голосования по резолюции Совбеза ООН читайте в статье Владимира Кравченко «Демарш в Хануку» в еженедельнике «Зеркало недели. Украина».