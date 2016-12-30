Сенатор Маккейн: Белорусы заслуживают большего, чем то, что имеют сегодня 30.12.2016, 19:44

Фото: facebook.com

Анатолий Лебедько и Юрий Губаревич встретились с сенатором Маккейном.

Один из наиболее влиятельных американских политиков - сенатор Джон Маккейн - в компании двух коллег продолжает свой визит в страны Балтии и проводит встречи на самом высоком уровне, передает «Белсат».

«Трое высокопоставленных и влиятельных американских сенаторов приехали в наш регион, заметьте, во время праздников. Они посетили балтийские страны, а позже поедут в Украину, Грузию и Черногорию. Это говорит о том, что этот регион имеет важное значение и что на него обращают внимание в высших эшелонах власти в США», - говорит Линас Каяла из Центра исследований Восточной Европы (Вильнюс).

Рига, Вильнюс и Таллин, как в частности и Киев, обеспокоены приходом в Белый Дом администрации новоизбранного президента Дональда Трампа. Ряд заявлений миллиардера, еще в статусе кандидата, свидетельствует о том, что он хочет значительного сокращения финансового участия США в Североатлантическом альянсе.

Маккейн, как председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил, заверяет партнеров, что при новом президенте они не останутся один на один с российской агрессией.

«Очень важно для всех нас продолжать военное присутствие США здесь, в Литве. Надо обеспечить этому присутствию постоянный характер. И мы гордимся сотрудничеством между нашими военными ведомствами», - заявил Джон Маккейн.

Фото: facebook.com

Звучала во время литовской встречи и тема Беларуси.

«Мы слышим, что между Путиным и Лукашенко разлад, что они не любят друг друга, и не сотрудничают в том размере, как это было раньше. Я конечно, здесь не самый компетентный, но думаю, что белорусы заслуживают большего, чем то, что имеют сегодня».

Вряд ли после таких слов у американского политика был бы теплый визит в нашу столицу. Уже много лет Маккейн последовательно и жестко высказывается о существующем политическом режиме в Беларуси, независимо от конъюнктуры.

Поэтому в рамках литовского визита сенатора, состоялась встреча и с представителями белорусской оппозиции. Они сосредоточили внимание Маккейна на сокращении финансирования для «Белсата», для других независимых белорусских СМИ и для гражданского общества в целом.

«Сенатор Маккейн это ключевая фигура в команде республиканцев, которая может поднять эти вопросы на должный уровень», - считает председатель Движения «За Cвободу» Юрий Губаревич.

То, что Маккейн является непримиримым борцом за демократические изменения в нашем регионе может свидетельствовать реакция на новые санкции президента Обамы против российских дипломатов и силовых ведомств. Политик назвал их недостаточными, и пообещал их усиления во время работы нового Конгресса.