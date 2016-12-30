Кубок Шпенглера: Минское «Динамо» уступило в полуфинале канадцам 30.12.2016, 19:57

«Зубры» уступили со счетом 2:3 и завершили свое выступление на турнире.

Хоккеисты минского «Динамо» завершили выступление на Кубке Шпенглера. В 1/2 финала турнира «зубры» уступили канадцам со счетом 2:3, информирует «Прессбол».

Динамо Минск — Канада — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Динамо: Скривенс; Готовец — Граборенко, Клинкхаммер — Эллисон — Петтерссон; Лисовец — Коробов, Дрозд — Кулаков — Павлович (к); Хенкель — Шинкевич, Комаров — Стась — Степанов; Палушай — Ковыршин — Матерухин; Китаров, Карабань.

Канада: Фукаль; Гормли — Норо (к) , Микфликер — Пульо — Дидоменико; Ч.Геноуэй — Хешка, Эббет — Рэймонд — Давид Макинтайр ; Парлетт — Флад, Кэмпбэлл — Паре — Шеппард; Спалинг — Катич — Эммертон; Вукович, К.Геноуэй

Шайбы: 0:1 — Пульо (Микфликер, Дидоменико, 7.07). 0:2 — Дидоменико (Норо, 14.03 — бол.). 1:2 — Степанов (Петтерссон, 21.44 — бол.). 1:3 — Ч.Геноуэй (52.29). 2:3 — Эллисон (Коробов, Ковыршин, 55.16 — бол.).