Славомир Адамович: Следующий год обещает быть интересным 1 30.12.2016, 20:10

Славомир Адамович

архивное фото

Обострилась политическая атмосфера между белорусскими властями и Кремлем.

Об этом в интервью «Радыё Рацыя» рассказал поэт и общественный деятель Славомир Адамович.

- Эти игры продолжаются и, полагаю, не остановятся в следующем году. К слову, представители СМИ также подливают масла огонь своими публикациями о так называемой «либерализации», об улучшении отношений. А это не совсем так. Какая тут «либерализация»? Политические судебные процессы, как были, так и продолжаются.

- Но так же Владимиру Кондрусю, которого на днях приговорили к «домашней химии», не дали реального срока заключения…

- И дело Кондруся, и дело Пальчиса - это, на мой взгляд, события, которые также нужно отметить. Хотя в связи с этим следует отметить и необычную реакцию режима на публикации авторов пророссийского «Регнума», которые также оказались в изоляторе. А следом было и заявление наших высоких чиновников на заявления господина Решетникова, который считает Беларусь едва не частью России. Эти моменты и показывают, какие политические игры идут. Ни нашим, ни вашим. И Пальчиса за решетку, и пророссийских авторов. Обострилась общая политическая атмосфера, что касается контактов белорусских властей с Кремлем. Следующий год, на мой взгляд, тоже обещает быть интересным.