Ряд предприятий Беларуси «попались» на сухом молоке 30.12.2016, 20:17

Россельхознадзор обнаружил в белорусской молочке сухое молоко.

Как сообщает служба, при проведении лабораторных исследований партий ультрапастеризованного и стерилизованного молока Тверская межобластная ветеринарная лаборатория обнаружила несоответствие образцов маркировке товара и требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", передает interfax.by.

Нарушение было в том, что производители не проинформировали о наличии в продукции сухого молока. Причем этого молока в ней не должно было быть.

Так, требованиям техрегламента не соответствовало молоко предприятий "Милкавита", "Молочный мир", а также Молодечненского молочного комбината.

В настоящее время Россельхознадзор предпринимает меры по пресечению оборота некачественных партий продукции.

Служба также разъяснила, что в соответствии с техрегламентом о безопасности молока и молочной продукции питьевым молоком является молочный продукт, подвергнутый, как минимум, пастеризации, без добавления сухих молочных продуктов. Нормализация молока по жиру должна осуществляться обезжиренным молоком, изготовленным из сырого коровьего молока, а не сухим молоком и водой, отмечает Россельхознадзор.

Россельхознадзор также сообщил, что идентифицировать сухое молоко в молочных продуктах в лабораторных условия ранее было невозможно из-за отсутствия диагностических наборов. В настоящее время методика определения сухого молока в молочной продукции разработана.