Шульц отказался от борьбы за кресло канцлера Германии 30.12.2016, 20:24

Мартин Шульц

Фото: Thomas Trutschel/Photothek/Getty Images

Решение о том, кто будет представлять Социал-демократическую партию Германии на выборах, зависит от председателя партии Зигмара Габриэля.

Глава Европейского парламента Мартин Шульц не будет бороться за кресло канцлера Германии на предстоящих выборах.

Об этом пишет «Гордон» со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

Отмечается, что решение о том, кто будет представлять Социал-демократическую партию Германии на выборах, зависит от председателя партии Зигмара Габриэля.

Издание пишет, что перед Рождеством Шульц "дал понять своим однопартийцам, что они больше не могут" видеть в нем основного претендента на кресло.

По данным Spiegel, некоторые члены СДПГ рассчитывали, что Шульц объявит о своем участии в выборах официально, поэтому Габриэль будет вынужден провести праймериз внутри партии, где нынешний глава Европарламента вполне мог обойти лидера.

24 ноября Шульц заявил, что не будет идти на очередной срок председательского мандата в Европарламенте, а намерен баллотироваться в германский Бундестаг от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в СДПГ сообщало, что Шульц будет претендовать на пост канцлера Германии.

Следующие выборы в Бундестаг пройдут осенью 2017 года. Должность канцлера получит кандидат от партии, победившей на выборах. 20 ноября Ангела Меркель официально объявила о намерении снова побороться за кресло главы правительства, которое она занимает с 2005 года.