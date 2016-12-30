У Дарьи Домрачевой появился интернет-магазин 30 30.12.2016, 20:32

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Магазин полноценно заработал сегодня, 30 декабря.

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева открыла свой интернет-магазин shop.daryadomracheva.by. В нем продается одежда: майки, поло, толстовки, шапки — и аксессуары: сумки, рюкзаки, блокноты, кружки и наклейки, сообщает kyky.org.

«Мне всегда нравилось что-нибудь придумывать, — рассказывает Дарья на сайте магазина. — Летом, когда я не могла тренироваться в полную силу, — это было время творчества, — и биатлон служил мне вдохновением. В какой-то момент я поняла, что размышляю о проекте. С одной стороны, хотелось сделать подарок для болельщиков, которые соскучились по моим выступлениям. Придумать что-то такое, что могло бы дополнительно мотивировать на занятия спортом. С другой стороны, я понимала, что самовыражаться должна только в том, что знаю лучше всего. Тема дизайна мне всегда была близка. Я выросла в семье архитекторов. А эксперт я в спортивной форме, ведь провожу в ней большую часть времени. Так и завертелось. В результате, сегодня мы открыли интернет-магазин одежды и сувениров».

Почти на всей одежде и аксессуарах изображена Дарья Домрачева или ее силуэт — стреляющая по мишени биатлонистка. Футболки (и мужские, и женские) стоят 25 рублей, поло — 35 рублей, толстовки — 95 рублей, шапки — 18 рублей.

Магазин полноценно заработал сегодня, 30 декабря. Сегодня и завтра минчане могут забрать товары только в точке самовывоза на Машерова 78. В ближайшее время у магазина появится англоязычная версия и доставка в любую точку мира. Детские футболки стоят 15 рублей, поло — 20 рублей. Вся продукция — «made in Belarus». Это было условием Дарьи при создании проекта.