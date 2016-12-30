Трамп не собирается обсуждать с Путиным новые санкции 7 30.12.2016, 20:43

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Дональд Трамп

Фото с сайта lastwordonnothing.com

Представитель Трампа рассказал об отсутствии планов переговоров с президентом РФ в связи с высылкой из США 35 российских дипломатов.

У избранного президента США Дональда Трампа нет срочных планов переговоров с главой России Владимиром Путиным в связи с высылкой из США 35 российских дипломатов. Об этом в ходе брифинга заявил представитель республиканца Шон Спайсер, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Ничего не запланировано», — приводит агентство его слова.

Для начала Трамп, по данным Спайсера, хочет получить «обновленную информацию» от разведывательного сообщества. Ее избранному главе США, как уточнил представитель Трампа, должны предоставить «на следующей неделе».

Ранее, 29 декабря, в рамках введения нового пакета санкций против России Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 дипломатов из посольства России в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско. Все они, как установили американские власти, должны покинуть территорию США в течение 72 часов.