Корпоратив лунинецких железнодорожников завершился дракой 15 30.12.2016, 21:01

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Прибывшие по вызову милиционеры применили слезоточивый газ.

Железнодорожники праздновали Новый год в ресторане «Юна». В разгар гулянья произошла потасовка. Администратор, воспользовавшись «тревожной» кнопкой, вызвал милицию, сообщает media-polesye.by.

Прибывшие сотрудники наряда патрульно-постовой службы пытались усмирить разбушевавшихся отдыхающих. Однако тщетно. Им на подмогу прибыли наряд Департамента охраны и ещё наряд ППС. Пьяные инициаторы драки не только оказали сопротивление милиционерам, но и напали на них, повредив форму. Правоохранители во избежание массовой драки применили спецсредства в виде слезоточивого газа.

Райотдел Следственного комитета проводит проверку.

Следователи отмечают, что первопричиной конфликта стало чрезмерное принятие отдыхающими алкоголя.