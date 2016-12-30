Белорусским врачам разрешили носить крестики 8 30.12.2016, 21:30

Из проекта постановления о медэтике исключили абзац о ношении религиозных символов.

Из проекта постановления Министерства здравоохранения «Об утверждении норм медицинской этики и деонтологии» исключен абзац о «недопущении явной демонстрации своей религиозной принадлежности и открытом ношении религиозных знаков и символов». Об этом говорится в письме Минздрава в адрес Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, сообщает официальный портал Белорусской православной церкви.

«Предложения и замечания Белорусской православной церкви приняты во внимание, и абзац о „недопущении явной демонстрации своей религиозной принадлежности, открытом ношении религиозных знаков и символов“ будет исключен Министерством здравоохранения из проекта», — указано в письме.

Также отмечается, что Минздрав и в дальнейшем будет «содействовать взаимному сотрудничеству».

Напомним, Минздрав решил доработать проект по нормам медицинской этики после того, как его раскритиковали представители православных и католических кругов. В нем был прописан запрет на ношение религиозных символов.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич задался вопросом, почему в этом случае значок партии можно носить, а крестик нет. Его поддержал и глава БПЦ митрополит Павел, который предположил, что запрет на ношение религиозных знаков может вызвать протесты верующих.