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Самые популярные белорусские клипы 2016 года

  • 30.12.2016, 21:44
Скриншот: youtube.com

Сразу три клипа группы Brutto попали в топ-10 популярных видео.

Подводя музыкальные итоги года, нельзя не вспомнить клипы белорусских исполнителей, набравшие миллионы просмотров на youtube. А таких хватает.

Предсказуемо, на первом месте с почти 6 миллионами просмотров оказался группа IOWA из Могилева, который сейчас работает в России. У клипа Макса Коржа "Слово пацана" — 5,5 миллионов просмотров и второе место. Далее в пятерке — снова два клипа IOWA и Макс Корж, имеющие приблизительно по 1,5 миллиона просмотров, передает «Еврорадио».

На шестом месте последний миллионник — клип на песню "12 обезьян" группы Brutto. У клипа очень простой сюжет: три участника группы сидят вокруг костра и поют под гитары. На седьмом месте также Brutto с клипом на песню "Середні віки" и полумиллионом просмотров. На восьмом месте группа Дрозды с провокационным клипом "Не танцую!" (18+), у него 417 тысяч просмотров. На девятом месте с почти 98 тысячами просмотров — видео группы Brutto "Чайка". Выложены клип совсем недавно и только набирает популярность. Сюжет похож на клип "12 обезьян", но еще более минималистичный — нет костра и леса, только три участника группы сидят в пустом помещении и поют под гитары. На десятом месте с 95 тысячами — клип восстановленного белорусско-российского проекта Мантана "Песни петь".

Многие белорусские клипы не имеют такого большого количества просмотров, но не менее достойны считаться лучшими клипами 2016 года. Поэтому Еврорадио составило еще один список из восьми клипов, которые считает одними из лучших белорусских видео 2016 года.


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