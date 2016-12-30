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Дашкевич зовет белорусов на Новый год под бело-красно-белыми флагами

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  • 30.12.2016, 22:10

В Минске праздничное бело-красное-белое гулянье начнется в 23:45 на площади Кастуся Калиновского (Октябрьская).

Активист Дмитрий Дашкевич уверен: есть только одно средство сделать так, чтобы над исполком белорусских городов правильно развевался правильный флаг нашей страны.

- Мы должны поднимать его повсеместно и на всех мероприятиях! Ближайшее мероприятие - праздничные новогодние гуляния. Предлагаем всем патриотам в новогоднюю ночь выходить на улицы своих городов под бело-красно-белым флагом - поздравлять горожан, фотографироваться, и выкладывать фотографии в соцсети с хэштегом #бчб2017, - цитирует Дмитрия Дашкевича belaruspartisan.org.

Молодежный лидер напоминает: в Минске праздничное бело-красное-белое гулянье начнется в 23:45 на пл. Кастуся Калиновского (Октябрьская).

- Молодофронтовские швеи-мотористы обещают обеспечить каждого желающего бело-красно-белым флагом и даже с древцами. Но за пожертвования #наколыісьцягі.


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