В Минске парализовано движение транспорта по проспекту Независимости 1 30.12.2016, 22:30

Фото: УГАИ Минска

Причиной пробки послужила масштабная авария.

Серьезная авария с участием автобуса и нескольких автомобилей произошла вечером 30 декабря вблизи площади Победы в Минске. Об этом tut.by сообщили читатели. Информацию подтвердили в ГАИ.

Как сообщил начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Сергей Зараник, водитель Audi двигался в направлении улицы Козлова через площадь Победы. Однако не справился с управлением и частично выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль. Последовала цепная реакция — повреждения получили еще две машины и автобус. К счастью, никто не пострадал, однако на время было перекрыто движение в нескольких полосах. Спецподразделение Минской ГАИ своевременно обеспечивало меры по ликвидации затора в центре города.