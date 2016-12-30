закрыть
30 декабря 2016, пятница, 23:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лионель Месси признан лучшим плеймейкером мира

  • 30.12.2016, 22:05

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала ежегодный рейтинг лучших плеймейкеров мира.

Лучшим в этой категории второй год подряд признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси, набравший 172 очка, передает pressball.by.

Каталонский клуб с 2008 года доминирует в данной номинации: четыре раза приз доставался Хави, по два раза Месси и Андресу Иньесте. Лишь в 2014 году награда ушла к хавбеку "Реала" Тони Кроосу.

Источник: IFFHS

Мнение

В 2017 году Беларусь точно ждут перемены
В 2017 году Беларусь точно ждут перемены Наталья Радина
Шаг к закону
Шаг к закону Ольга Майорова
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко
Пропали ключи, или Новогоднее выступление Лукашенко Владимир Халип
Дни Лукашенко сочтены
Дни Лукашенко сочтены Михаил Кадыров


Интервью

Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус
Кирилл Силивончик: В российской колонии меня охранял белорус