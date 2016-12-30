Лионель Месси признан лучшим плеймейкером мира 30.12.2016, 22:05

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала ежегодный рейтинг лучших плеймейкеров мира.

Лучшим в этой категории второй год подряд признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси, набравший 172 очка, передает pressball.by.

Каталонский клуб с 2008 года доминирует в данной номинации: четыре раза приз доставался Хави, по два раза Месси и Андресу Иньесте. Лишь в 2014 году награда ушла к хавбеку "Реала" Тони Кроосу.