Высланных из США дипломатов вывезут бортом летного отряда «Россия» 4 30.12.2016, 22:46

Покинуть страну 35 российским дипломатам власти США постановили 29 декабря.

Россия направит в США специальный самолет, чтобы вывезти из страны объявленных персонами нон грата дипломатов посольства России в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в кремлевской администрации.

«Для выезда дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда «Россия» управления делами президента России», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее cообщалось, что представители российских дипмиссий, которым американская сторона предписала покинуть США в течение 72 часов, не могут вылететь из страны в установленный срок. В канун Нового года все билеты раскуплены, уточнил собеседник издания.

Покинуть страну 35 российским дипломатам власти США постановили 29 декабря. Все они обвинялись в действиях, «не соответствующих их дипломатическим или консульским статусам».