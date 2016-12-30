В аэропортах Грузии туристам начали дарить вино 30.12.2016, 22:57

Фото: economy.ge

В рамках новогодней кампании будет подарено 60 тысяч бутылок брендового грузинского вина.

В аэропортах Грузии возобновилась акция по раздаче вина прибывшим туристам, сообщает Агентство по развитию предпринимательства министерства экономики Грузии.

Как передает «Эхо Кавказа», в рамках новогодней кампании будет подарено 60 тысяч бутылок брендового грузинского вина. Как и в прошлые годы, красное сухое вино «Саперави» иностранцам дарят в аэропортах Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

Кампания началась 20 декабря, она проводится уже в пятый раз.

Инициаторы акции отмечают, что кампании, проведенные в прошлом, заслужили большое одобрение. Туристы активно делились снимками с подаренным вином в социальных сетях и благодарили правительство Грузии и в целом грузинский народ за проявленное гостеприимство.

В последний раз акция проходила в мае 2015 года. Тогда кампания была приурочена к началу действия режима свободной торговли Грузии с ЕС.