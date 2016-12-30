В сенате США проведут слушания о российской киберугрозе 30.12.2016, 23:12

Джон Маккейн планирует провести слушания на следующей неделе, 5 января.

Председатель комитета по делам вооруженных сил сената конгресса США Джон Маккейн планирует провести на следующей неделе, 5 января, слушания об иностранной киберугрозе США, об этом со ссылкой на сообщение на сайте комитета по делам вооруженных сил сената пишет РБК со ссылкой на Reuters.

В слушаниях, как отмечается на сайте, в качестве свидетелей будут участвовать директор национальной разведки Джеймс Клэппер, глава кибернетического командования США адмирал Майк Роджерс и заместитель главы Пентагона по вопросам разведки Марсель Леттре.

Как уточняет Politico со ссылкой на близкий к комитету источник, слушания состоятся спустя три дня после начала работы конгресса нового созыва. По словам представителя Трампа, как отмечает издание, на этой же неделе избранный президент США планирует получить «краткую информацию» от разведывательного сообщества о «российских хакерских атаках».

Ранее, 29 декабря, США расширили список антироссийских санкций за «вмешательство [России] в процесс выборов». Черный список пополнился шестью физическими лицами и пятью российскими ведомствами, включая ФСБ и ГРУ.

Кроме того, в рамках введения нового пакета санкций Госдеп объявил персонами нон грата 35 дипломатов из посольства России в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско. Все они должны были покинуть территорию США в течение 72 часов.