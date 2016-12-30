Роналду стал лучшим бомбардиром международных турниров в 2016 году 1 30.12.2016, 23:20

Криштиану Роналду

На втором месте расположился нападающий «Барселоны» Лионель Мессии.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала ежегодный рейтинг лучших бомбардиров мира.

В зачет шли голы игроков за клуб и сборную в международных турнирах, не включая домашние чемпионаты и внутренние кубки.

Лучшим в этой категории рекордный третий раз (2013, 2014, 2016) стал нападающий «Реала» Криштиану Роналду (24 гола).

1. Криштиану Роналду (Португалия – 13 голов, «Реал» – 11 голов) – 24 гола

2. Лионель Месси (Аргентина 8, «Барселона» – 13) – 21

3. Эдинсон Кавани (Уругвай – 9 голов, «ПСЖ» – 7 голов) – 16

4. Хаммади Ахмад (Ирак – 0, «Аль-Кува Аль-Джавия» – 16) – 16

5. Роберт Левандовски (Польша – 8, «Бавария» – 7) – 15

6. Антуан Гризманн (Франция – 8, «Атлетико» – 6) – 14

7. Адриано де Соуза (Бразилия – 0, «Сеул» – 13) – 13

8. Габриэл Жезус (Бразилия – 8, «Палмейрас» – 4) – 12

9. Жонатан Болинги (ДР Конго – 6, «Мазембе» – 6) – 12

10. Ариц Адурис (Испания — 2, «Атлетик» – 10) – 12