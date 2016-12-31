СМИ сообщили об атаке «российских хакеров» на американские электросети 7 31.12.2016, 8:36

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Фото: YOSHIO TOMII / GETTY

Пока правоохранительные органы не смогли понять, с какой целью это сделано.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, хакеры совершили нападение на электрораспределительную сеть в американском штате Вермонт. Утверждается, что якобы удалось найти следы, которые указывают на причастности хакерской группировки «Степь гризли», которую ранее ФБР связывало с различными кибератаками на территории США.

Источники газеты, в том числе и сотрудник вашингтонской администрации, пока не выяснили, с какой целью хакеры атаковали электрораспределительную сеть в Вермонте. По одной из версий целью кибератаки было выяснить, насколько далеко хакеры могут пойти в своих действиях, пишет РБК.

Ранее ФБР и другие американские ведомства обнаружили код, который использует «Степь гризли» в транспортной и банковской сферах.

Газета утверждает, что в 2015 году российских хакеров уже подозревали в атаке на электросети на Украине. Речь идет об отключении электроэнергии в некоторых районов Киева. Однако никаких подтверждений того, что кибератаки была проведена именно с территории России, получено не было.

29 декабря, президент США Барак Обама ввел против России новый пакет санкций, связанный с предполагаемым вмешательством в американскую избирательную кампанию. Кроме того, Обама припомнил и «атаки на американских дипломатов в Москве» со стороны работников спецслужб и сотрудников полиции.

Действия американской администрации представляют собой сразу несколько мер и решений на различных направлениях. Во-первых, это президентский указ, расширяющий понятие «вредоносной киберактивности». Во-вторых, распоряжение Минфина США о внесении в санкционный список 11 физических и юридических лиц. В-третьих, это решение Госдепартамента о выдворении 35 российских дипломатов и закрытии двух дипмиссий России в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, которые «использовались в разведывательных целях». Наконец, через несколько дней Обама собирается представить конгрессу доклад своей администрации о влиянии хакеров на избирательный процесс.