Лукашенко пока подписал только проект договора о Таможенном кодексе

Лукашенко пока подписал только проект договора о Таможенном кодексе7
- 31.12.2016, 8:54
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Диктатор одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза “в качестве основы для проведения переговоров”.
Это предусмотрено указом от 28 декабря №499 "О проекте международного договора", который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
В соответствии с документом, на проведение переговоров по проекту договора уполномочен Государственный таможенный комитет.
Указом также предусмотрено подписание договора при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
26 декабря на саммите в Санкт-Петербурге, где главы государств ЕАЭС, подписывали основополагающий документ союза, белорусский руководитель демонстративно отсутствовал.