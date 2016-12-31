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31 декабря 2016, суббота, 12:57
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Лукашенко пока подписал только проект договора о Таможенном кодексе

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  • 31.12.2016, 8:54
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Диктатор одобрил проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза “в качестве основы для проведения переговоров”.

Это предусмотрено указом от 28 декабря №499 "О проекте международного договора", который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, на проведение переговоров по проекту договора уполномочен Государственный таможенный комитет.

Указом также предусмотрено подписание договора при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

26 декабря на саммите в Санкт-Петербурге, где главы государств ЕАЭС, подписывали основополагающий документ союза, белорусский руководитель демонстративно отсутствовал.


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