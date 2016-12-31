Литовские «шопы» на границе с Беларусью или закроют, или реорганизуют 2 31.12.2016, 8:57

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С начала следующего года в Литве (в Польше и других странах ЕС) вступают в силу директивы ЕС.

По этой причине изменится порядок торговли в магазинах беспошлинной торговли (дьюти-фри). Большая часть таких магазинов будет закрыта, а их работники уволены, пишет Delfi.

Не так давно Государственная налоговая инспекция, Литовская таможня и владельцы магазинов беспошлинной торговли договорились, что у границы и на железнодорожных постах останутся магазины, но товары в них будут продаваться уже без налоговых льгот. «Поскольку такие магазины должны работать на территории Литвы, договорились, что судьбу каждого из них будут решать на месте, согласовывая место расположения с дирекцией КПП», — проинформировал Таможенный департамент.

Директор дирекций КПП при Министерстве транспорта и коммуникаций Арнольдас Тваронавичюс признал, что новшеств много, но как это скажется на магазинах, пока сказать сложно. «Слишком смело заявлять, что таких магазинов не останется. Они будут, только изменится их статус. Сейчас это Duty Free, а станут, даже не знаю как сказать, не совсем Free. Но в любом случае магазины там останутся, поскольку людям удобно отовариваться в них. Конечно, цены будут другими. Сейчас они без пошлин и без НДС. Я понимаю так, что после Нового года товары будут продавать с акцизами, но, вероятно, по-прежнему без НДС. Цены будут немного ниже, чем в магазинах, но уже не такими низкими, как без акцизов. В этом и разница», — сказал директор.

Дирекция на конкурсной основе сдает предпринимателям помещения под такие магазины. На границе с Беларусью, в Медининкае и Лаворишкесе, просто сдают в аренду место, а на нем здания построили сами предприниматели. «Конечно, договоры будут расторгнуты. Уже сейчас мы обратились с заявлением о расторжении соглашений и проводим такие процедуры», — сказал А.Тваронавичюс, прибавив, что из-за расторжения соглашений об аренде в бюджет не попадет 2 млн евро в год.

На вопрос, скажется ли это новшество на контрабанде акцизных товаров, директор ответил: «Трудно сказать, ведь этим занимаются люди, которые нарезают круги на границе. Как-то не приходилось интегрироваться в их среду, чтобы делать прогнозы, будет у них бизнес или нет. Думаю, ничего не изменится».

Компания Fatalitas управляет магазинами на КПП в Неринге, Кибартае, Шальчининкае, Рамонишкесе, Райгардасе.

«Со следующего года наших беспошлинных магазинов на КПП не будет. Все магазины закрываем, поэтому вынуждены уволить 80 работников. У нас нет планов в связи с инвестированием в Беларуси, — сказал Delfi директор компании, подчеркнув, что это вряд ли принесет пользу государству: — Будущие изменения я оцениваю отрицательно, не понимаю, в чем смысл, но это мое субъективное мнение. Время и исследования, если они проводились, покажут, какую пользу и какой вред Литве принесут перемены с 1 января 2017 года. Я деюсь, что пользы будет больше, чем вреда, иначе я не знаю, как сторонники и инициаторы этих перемен объяснят уничтожение большого числа рабочих мест и почему было решено, что не нужны такие магазины и налоги, которые они платили».

Минфин информировал Delfi, что суть этих перемен — перенос европейских директив и рекомендация ВТО. «В литовское право перенесли директиву, в соответствии с которой с 1 января 2017 г. льготные акцизы могут действовать только в магазинах, действующих в международных аэропортах и портах», — сказано в сообщении Минфина. По словам специалистов министерства, при переносе директивы не считали, как это скажется на бюджете государства, поскольку целью был перенос самой директивы. Если Литва этого не сделает, ее ждут санкции ЕС.