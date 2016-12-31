Меркель посвятит новогоднее обращение будущему Евросоюза 31.12.2016, 9:17

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Ангела Меркель

Пресс-служба правительства Германии распространила новогоднее послание канцлера страны Ангелы Меркель к гражданам ФРГ.

Оно будет транслироваться по местным каналам в последние минуты уходящего года. В своем послании она затронула такие темы, как будущее Евросоюза, борьбу с исламистским терроризмом, а также предстоящие выборы в бундестаг, передает Reuters.

По ее словам, 2016 год был годом «серьезных испытаний», и самым сложным из этих испытаний стал исламистский терроризм. Здесь политик вспомнила о терактах, произошедших в Вюрцбурге, Ансбахе и на рождественской ярмарке в Берлине.

«И, действительно, особенно горько и противно, когда нападения осуществляют люди, которые, якобы, ищут в нашей стране защиты», — подчеркнула она.

Однако Меркель призвала жителей страны на фоне террористических угроз продолжать жить своей жизнью и отвечать сплоченностью на проявление ненависти.

Также канцлер напомнила, что Европа в 2016 году понесла потери, такие как решение жителей Великобритании покинуть Европейский союз.

«Там, где Европа стоит перед вызовом как единой целое, например, при глобальной конкуренции, защите наших внешних границ или миграции, должен быть найден общий ответ, и неважно, насколько это сложно. И мы, немцы, заинтересованы в том, чтобы играть при этом ведущую роль», — заявила Меркель.

Кроме того, канцлер упомянула предстоящие в 2017 году выборы в бундестаг, тему социальной рыночной экономики, темы рынка труда, дигитализации и демократии.