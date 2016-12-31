Гродненцам предложили встретить 1 января трезвым пробегом 5 31.12.2016, 9:20

Фото с сайта racyja.com

Утверждается, что застолье с алкоголем — это не единственный способ провести праздник.

Новогодний забег трезвости состоится в Гродно 1 января, сообщили корреспонденту БелТА организаторы мероприятия, участники клуба любителей бега «Run4Fun».

Активисты, выступающие за здоровый образ жизни, соберутся 1 января на эту акцию уже третий год подряд. Таким образом они демонстрируют, что застолье с алкоголем — это не единственный способ провести праздник.

Организаторы приглашают присоединиться к пробегу всех желающих.

Он состоится 1 января в 12.00 на тропе здоровья в лесопарковой зоне Пышки. Дистанция составит 4,3 км. Регистрация участников ведется в группе «Забег трезвости» в социальной сети Вконтакте. Ожидается, что участие в мероприятии примут около 100 человек.