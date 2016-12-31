Что мы знаем о роскошных резиденциях российских дипломатов в США 10 31.12.2016, 9:32

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Дипломатический скандал из-за хакерских атак во время президентских выборов в США принял новый поворот.

Белый дом, проводящий расследование по этому поводу, запретил российским дипломатам посещать две загородные резиденции.

США объявили о принятии ряда ответных мер на хакерские атаки со стороны России, которые по мнению Вашингтона, были осуществлены во время американской президентской кампании.

Вид на причал загородной резиденции в штате Мэриленд

Фото: AFP

Одной из этих мер стало закрытие двух роскошных комплексов для отдыха, которые использовались российскими дипломатами.

США заявили, что эти резиденции использовались для разведывательных действий, однако неясно, уверены ли они в том, что эти дипломатические дачи играли какую-то роль в хакерских атаках, ставших причиной скандала.

Что же известно об этих резиденциях? Пишет BBC.

Жилые комплексы или дома отдыха?

США и Россия расходятся даже в том, что они из себя представляли.

Госдепартамент США называет их комплексами (compounds), что предполагает крупный жилой комплекс с высокой степенью защиты.

Американцы использовали этот термин в отношении постройки в пакистанском городе Абботабад, где скрывался Усама бин Ладен и где он был убит военными спецподразделения США в 2011 году.

Однако министерство иностранных дел России описывает эти две резиденции как дачи, то есть загородные дома для отдыха, что создает совершенно иной, более невинный образ.

На этом снимке комплекса в штате Мэриленд видны теннисные корты и бассейн

Фото: Google

Мэриленд

Согласно американским СМИ, первая резиденция, которой пользовались сотрудники российского посольства, находится в штате Мэриленд.

Ее можно найти в местечке Пайониар-пойнт, Сентрвилл, на восточном побережье примерно в 60 милях к востоку от Вашингтона, на другой стороне Чесапикского залива.

Территория площадью в 18 гектаров принадлежала в свое время финансисту Джону Рэскобу, работавшему на компанию General Motors. Он, в частности, помог найти средства для финансирования строительства небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

В 1972 году советское правительство приобрело эту резиденцию в качестве курорта, что вызвало переполох среди соседей. Некоторым из них стало казаться, что в заливе стали появляться российские подводные лодки. Об этом не преминула написать местная пресса, используя при этом самые яркие выражения.

Однако, как сообщается, вечеринки в поместье, где хозяева не скупились на подарки для приглашенных местных жителей, постепенно свели эти страхи на нет.

"Если говорить о соседях, то о лучшем можно не мечтать, они никого не беспокоят", - сказал один из обитателей этого района в интервью газете Washington Post в 1979 году.

Джон Рэскоб в своем доме в штате Мэриленд

Фото: Getty Images

В 1987 году экскурсию по комплексу для репортера издания Washington Post провел сотрудник посольства СССР в Вашингтоне Олег Соколов.

В опубликованной после этого статье, озаглавленной "Редкий шанс заглянуть к советским", говорилось о видеокамерах и заборах. Вместе с тем подчеркивалось, каким дружелюбным и открытым был Олег Соколов.

"Нам нечего тут скрывать", - сказал дипломат, который, судя по одежде, собирался играть в теннис.

Тогда в этом комплексе были два кирпичных здания, построенные еще при Джоне Рэскобе, теннисный корт, плавательный бассейн, футбольное поле, пирс и шесть бунгало, которые в основном пустовали и были заперты. По словам американского журналиста, в тот день там отдыхали около 20 советских граждан.

После распада СССР резиденция была продана Российской Федерации.

По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, одно из кирпичных зданий было разделено на 12 квартир, там также было около дюжины коттеджей, в каждом из них было по четыре квартиры. В целом там могли разместиться 40 семей, каждая из которых платила небольшую сумму за обслуживание.

С тех пор об этой резиденции мало что писали - до сегодняшнего дня.

Нью-Йорк

Килленворт в 1946 году

Фото: Getty Images

Большинство статей в американских СМИ посвящено второй резиденции - огромному особняку в Нью-Йорке под названием Килленворт.

В нем насчитывается 49 комнат. Добраться до него нетрудно - он находится в городе Глен-Коув в северо-западной части острова Лонг-Айленд на берегу одноименного пролива, в нескольких минутах езды от Манхэттена.

Когда-то особняк принадлежал американскому предпринимателю Джорджу Дюпону Пратту, однако довольно давно он перешел в руки россиян. Как рассказали журналистам New York Times американские чиновники, здание в основном пустует, там почти никто не живет, кроме тех, кто присматривает за домом.

Газета также сообщает, что в 1982 году правительство Рональда Рейгана обвинило хозяев Килленворта в том, что они шпионили за предприятиями оборонной промышленности и высоких технологий, расположенных на Лонг-Айленде.

В свою очередь, городской совет Глен-Коува не разрешил обитателям особняка пользоваться бесплатной парковкой на местном пляже, а также лишил их льготного доступа на теннисные корты.

В 1918 году гостьей этого поместья была знаменитая оперная певица мадам Альда

Фото: Getty Images

Сайт Buzzfeed пишет, что России принадлежит еще одно здание на Лонг-Айленде, и что сразу же после объявления Белого дома там были замечены курсирующие туда и обратно автофургоны.