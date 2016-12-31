Российские СМИ обсуждают «вызывающий демарш» Лукашенко 9 31.12.2016, 9:53

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Фото: forbes.kz

Правда, на повестке саммита ЕАЭС отсутствие Лукашенко почти не сказалось.

Александр Лукашенко неожиданно проигнорировал проходившие в Санкт-Петербурге в понедельник заседания высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Не было на них и других белорусских представителей, пишет газета «Ведомости».

«Думаю, что нам было бы некорректно говорить о причинах. Это должна делать пресс-служба президента Беларуси», – прокомментировал ситуацию по просьбе «Ведомостей» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В пресс-службе Лукашенко ответить на вопрос «Ведомостей» затруднились.

На повестке саммита ЕАЭС отсутствие Лукашенко почти не сказалось – президенты России, Казахстана, Армении и Кыргызстана подписали два десятка совместных документов, включая Таможенный кодекс. А вот членам ОДКБ (те же четыре лидера плюс президент Таджикистана) из-за отсутствия белорусской делегации пришлось отложить вопрос о назначении нового генерального секретаря организации, сообщил журналистам нынешний генсек ОДКБ Николай Бордюжа:

«Договорились, что в апреле 2017 г. состоится очередное заседание Совета коллективной безопасности, где в том числе будет рассмотрен вопрос о генеральном секретаре. Этот вопрос сегодня не рассматривался в связи с тем, что не было кворума». Уход Бордюжи с поста, который он занимает уже 13 лет, был анонсирован еще в октябре 2015 г. и должен был состояться в начале 2016 г., но этого пока так и не произошло.

Незадолго до заседаний ЕАЭС и ОДКБ Москва и Минск вновь публично поспорили о ценах на российский газ, и урегулировать разногласия пока не удалось. Кроме того, МИД Беларуси выразил протест в связи с заявлением директора близкого к кремлевской администрации Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова о том, что белорусскому языку всего 90 лет, а Беларусь – «историческая часть великой России».

Демарш Лукашенко может свидетельствовать о его желании самым вызывающим образом продемонстрировать недовольство политикой Москвы в отношении ближайшего союзника как в рамках ЕАЭС, так и на двустороннем уровне, считает политолог Аркадий Дубнов: «Осадок останется, и это уже не в первый раз». Понятно и нежелание членов ОДКБ выбирать нового генсека, добавляет эксперт: «Выбор в пользу обсуждавшегося в качестве основного варианта представителя от Армении в отсутствие Лукашенко будет не вполне легитимным».