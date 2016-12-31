Николай Статкевич: Новый год несет нам надежду 11 31.12.2016, 9:58

4,694

Николай Статкевич

У белорусов появляется реальный шанс изменить свою жизнь.

Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич поздравил белорусов с Новым годом:

Дорогие друзья!

Прошлый год был сложным для Беларуси. Жизнь большинства из нас стала более тяжелой. Очень многие уже поняли, что сегодняшняя власть завела страну в тупик, что при нынешнем руководстве лучше жить не станет.

Но в прошлом году белорусы еще не были готовы что-то сделать вместе, чтобы изменить свою страну к лучшему. Каждый пытался выжить по отдельности. Это как попытаться обустроить свою каютку на корабле, который идет на дно.

Следующий год несет не только проблемы, но и надежду. У тех, кто хочет перемен, появляется шанс воспользоваться новыми обстоятельствами и заставить диктатора вернуть народу отобранные у него политические и экономические права. Никто другой за нас это не сделает.

Поэтому в следующем году я прежде всего желаю вам мужества, сил и воли сделать Беларусь свободной, изменить жизнь нашей страны и свою жизнь к лучшему.

Еще я желаю вам счастья и любви, поддержки, тепла от тех, кто вам дорог. Пусть эти чувства никогда не покидают ваш дом.

Пусть в нашем общем Доме - нашей Беларуси - будет хорошо и уютно всем, кто живет на этой благословенной земле под белыми крыльями.

С Новым годом, друзья!